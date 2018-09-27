Злоумышленник на автомобильной парковке похитил из двух иномарок денежные средства и личные вещи автовладельцев....

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию от 42-летнего жителя Подмосковья поступило заявление о краже из автомобиля БМВ, припаркованного на Пресненской набережной. Полицейские установили, что неизвестный, находясь на автомобильной парковке, похитил из багажника машины рюкзак, в котором находились денежные средства, портативный компьютер, различные электронные устройства, а также рабочие и личные документы. Общий материальный ущерб составил 517 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОУР территориального отдела полиции, недалеко от места происшествия задержали подозреваемого – 40-летнего мужчину, проживающего в столице. У задержанного изъяты похищенные вещи и денежные средства.В настоящее время установлена причастность задержанного к аналогичному противоправному деянию. В полицию обратился 26-летний мужчина и сообщил, что на Пресненской набережной из принадлежащего ему автомобиля похищены личные вещи. Установлено, что злоумышленник, воспользовавшись тем, что потерпевший не закрыл двери своего автомобиля Мерседес-Бенц, тайно похитил из салона автомашины портативный компьютер и иное имущество потерпевшего. Материальный ущерб составил 115 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60