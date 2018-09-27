Журналисты продолжают муссировать скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, а также возможную романтическую связь юмориста с личной помощницей Татьяной Брухуновой. В поисках новой информации и потенциальной сенсации репортеры регулярно просматривают личную страницу артиста в социальной сети Instagram.

Журналисты продолжают муссировать скандальный развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко, а также возможную романтическую связь юмориста с личной помощницей Татьяной Брухуновой. В поисках новой информации и потенциальной сенсации репортеры регулярно просматривают личную страницу артиста в социальной сети Instagram.Евгений Петросян порадовал поклонников и работников СМИ новой публикацией. На фотографии юморист запечатлен в полный рост, облаченный в зеленые брюки и чернильного цвета пиджак. Одной рукой артист держится за голову, вторую руку оттягивает рыжий портфель. В подписи к снимку Петросян высказался о погоде."Сегодня было прохладно, но зато солнечно! 🍁 После вчерашнего это уже "бабье лето". Зато завтра обещают позднюю осень. 🍂 Мой посыл всем: не поддаваться хандре, одеваться теплее и улыбаться чаще! 😻 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал юморист.Подписчики не оставили без внимания публикацию. "И Вам не хворать!", "Элегантный, как рояль, никто так не одевается, Евгений Ваганович, очень стильно!", "Брутальный мужчина", "Модный такой))) А главное : мы Вас бесконечно любим))) УДАЧИ", "Имидж просто супер!", "Как радостно видеть вас, мне кажется, вот сейчас вы стали еще ближе к народу. я очень люблю людей с чувством юмора, а вы самый, самый юморной", – осыпали Петросяна комплиментами поклонники.Отметим, что фанаты дружно поддерживают артиста в его бракоразводном процессе с Еленой Степаненко и предпочитают не обсуждать его молодую помощницу Татьяну Брухунову. А между тем журналисты недавно выяснили, что Татьяна является обладательницей двух элитных квартир в Москве на общую сумму 280 миллионов рублей.Можно только догадываться, как удалось уроженке Тулы за пару лет накопить такую внушительную сумму, ведь адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин заявил, что юморист ничего не покупал и не дарил Брухуновой.