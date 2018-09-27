Президент США и его украинский коллега вместе с супругами сделали совместное фото на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры двух стран оказались одинаково одетыми.

Президент США и егоукраинский коллега вместе с супругами сделали совместное фото наполях Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры двух стран оказались одинаково одетыми.Опубликовал снимок в своем Twitter пресс-секретарь ПетраПорошенко Станислав Цеголко.На фото у президентов совпал даже цвет галстуков."Когдадаже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров",—написал Цеголко. Однако упользователей соцсети одинаковые костюмы Трампа и Порошенко только вызвалисмех.По мнениюкомментаторов, украинский лидер на фото выглядит неуместно и нелепо. Подобострастностьи желание во всем походить на американского коллегу не делает ему чести. Некоторыеотметили, что Порошенко смотрится, как охранник Трампа.Другиесчитают, что "единство дресс-кода" на данном снимке выглядит весьманеубедительно. "Вот толькокто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", – написал одиниз фолловеров. Кроме того, комментаторы в пух и прах разнесли ботинки Порошенкои плохо сидящие брюки Трампа.Как сообщает ряд украинскихСМИ, президенты Украины и США не проводили переговоры на полях Генассамблеи ООН.Они только сфотографировались вместе с женами – Меланьей и Мариной.