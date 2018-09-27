Президент США и его
украинский коллега вместе с супругами сделали совместное фото на
полях Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры двух стран оказались одинаково одетыми.
Президент США и его
украинский коллега вместе с супругами сделали совместное фото на
полях Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры двух стран оказались одинаково одетыми.
Опубликовал снимок в своем Twitter пресс-секретарь Петра
Порошенко Станислав Цеголко.
На фото у президентов совпал даже цвет галстуков.
"Когда
даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров",—
написал Цеголко. Однако у
пользователей соцсети одинаковые костюмы Трампа и Порошенко только вызвали
смех.
По мнению
комментаторов, украинский лидер на фото выглядит неуместно и нелепо. Подобострастность
и желание во всем походить на американского коллегу не делает ему чести. Некоторые
отметили, что Порошенко смотрится, как охранник Трампа.
Другие
считают, что "единство дресс-кода" на данном снимке выглядит весьма
неубедительно. "Вот только
кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", – написал один
из фолловеров. Кроме того, комментаторы в пух и прах разнесли ботинки Порошенко
и плохо сидящие брюки Трампа.
Как сообщает ряд украинских
СМИ, президенты Украины и США не проводили переговоры на полях Генассамблеи ООН.
Они только сфотографировались вместе с женами – Меланьей и Мариной.