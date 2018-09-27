Оперативники обнаружили у задержанного сверток с героином, общей массой около 50 граммов....

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативниками ГУНК МВД России и Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЮАО задержан 38-летний житель столицы, подозреваемый в незаконном хранении наркотических средств.В ходе личного досмотра у задержанного оперативники обнаружили и изъяли сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое вещество является наркотическим средством – героином, общей массой около 50 граммов.Следствием ОМВД России по району Царицыно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22