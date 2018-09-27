В ходе личного досмотра в кармане куртки у 38-летнего ранее судимого жителя Московской области был обнаружен и изъят пакет с 59 свертками неизвестного происхождения...
В результате патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора на улице Мажоров переулок задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.
В ходе личного досмотра в кармане куртки у 38-летнего ранее судимого жителя Московской области был обнаружен и изъят пакет с 59 свертками неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой 136,2 грамма. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.
Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ВАО
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