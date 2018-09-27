В ходе личного досмотра в кармане куртки у 38-летнего ранее судимого жителя Московской области был обнаружен и изъят пакет с 59 свертками неизвестного происхождения...

В результате патрулирования территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Соколиная гора на улице Мажоров переулок задержали подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.В ходе личного досмотра в кармане куртки у 38-летнего ранее судимого жителя Московской области был обнаружен и изъят пакет с 59 свертками неизвестного происхождения. Согласно проведенной экспертизе, изъятый материал является наркотическим средством – героином, общей массой 136,2 грамма. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следствием ОМВД России по району Соколиная гора возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73