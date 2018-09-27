32-летний мужчина, работавший на автомойке, решил покататься на чужой иномарке стоимостью 1,8 млн рублей...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Митино задержали 32-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиляВ дежурную часть ОМВД России по району Митино обратился потерпевший, который сообщил, что из помещения автомойки на Пятницком шоссе пропал её автомобиль марки «Тойота». Ущерб составил 1 млн 800 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина, работавший на автомойке. Установлено, что молодой человек решил покататься на указанной иномарке. Воспользовавшись свободным доступом к ключам от машины, он завел ее и выехал. Автомобиль изъят и возвращен законному владельцу.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56