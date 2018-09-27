Главный уролог России Дмитрий Пушкарь рассказал о факторах риска рака предстательной железы. Он призвал мужчин вовремя обследоваться и недооценивать коварство заболевания.

Главный уролог России Дмитрий Пушкарь рассказало факторах риска рака предстательной железы. Он призвал мужчин вовремяобследоваться и недооценивать коварство заболевания.По словам врача, многие представители сильного пола полагают, что ониникогда не столкнутся с этим видом рака. Кроме того, есть и такие, которыеуверены, что рак простаты не лечится."На самом же деле от этой болезни не застрахован никто, и сегодняона поддается излечению, если вовремя выявлена", – цитирует медика "Московскийкомсомолец". В последние годы заболевание приобрело размах эпидемии, но ранняядиагностика и современные методы лечения способны серьезно изменить ситуацию.Сегодня рак предстательной железы стал самой частой опухольюмочеполовой системы у мужчин. И в большинстве случаев болезнь выявляют в 50-70лет. Дмитрий Пушкарь отметил, что факторы риска развития этого вида онкологииесть практически у каждого мужчины.Это гиподинамия, неправильное питание, повышенное артериальное давление,плохая экология, высокий уровень сахара и вредные привычки. Именно поэтому после40 лет каждый мужчина должен проходить простейшие обследования.Что касается лечения, то на сегодняшний день, как отмечает главныйуролог России, существует масса методик. По словам Пушкаря, несколько лет назадпоявилось исследование, которое показало, что часть пациентов действительно ненуждается в терапии. Но это всего лишь 2-3%."Однако наши люди, услышав звон, пришли домой, налили себе, и неиз-под крана, и сказали: "Ну, все, рак можно не лечить, ура!" Поэтому у нас такмного пациентов с запущенными стадиями болезни", – заявил эксперт и призвал недоводить дело до беды.