Федеральное финансирование на содержание региональных дорог будет увеличено
почти в два раза. Соответствующее предложение партийного проекта Единой
России Безопасные дороги было поддержано Министерством транспорта.
Об этом заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по
транспорту и строительству Сергей Бидонько.
Федеральное финансирование на содержание региональных дорог будет увеличено
почти в два раза. Соответствующее предложение партийного проекта "Единой
России" "Безопасные дороги" было поддержано Министерством транспорта.
Об этом заявил координатор партпроекта, зампред комитета Госдумы по
транспорту и строительству Сергей Бидонько.
Он
напомнил, что партийцы обращались в правительство с инициативой о
расширении государственного приоритетного проекта "Безопасные и
качественные дороги" путем включения в него трасс регионального
значения.
"Минтранс
подтвердил намерение продолжить реализацию данного направления в 38
агломерациях и добавить в проект еще 48 агломераций с меньшим
количеством жителей", – сказал единоросс, комментируя итоги заседания
профильного комитета, где обсуждался проект федерального бюджета на 2019
год и плановый период 2019-2021 годов.
Бидонько
отметил, что в следующем году, согласно предложениям партийного
проекта, федеральное финансирование дорог в субъектах Федерации
необходимо увеличить на 30%. Сейчас деньги на эти цели идут из
региональных бюджетов, а доля центра в рамках правительственных программ
составляет максимум 17% от необходимого объема средств.
По
словам единоросса, при выборе дорог, которые отремонтируют в рамках
программы, муниципалитеты берут во внимание различные критерии:
интенсивность трафика, состояние полотна и прочие показатели. "Теперь
действие приоритетного государственного проекта может охватить 86
городских поселений, в которых проживает более половины населения
страны", – уточнил парламентарий.
Стоит
отметить, что кабмин согласовал Минтрансу выделение почти 1,5 триллиона
рублей на национальный проект "Безопасные и качественные дороги". К
этой сумме прибавятся около 800 миллиардов рублей средств субъектов
Федерации. В целом в ближайшие шесть лет на развитие транспортной
инфраструктуры будет направлена колоссальная сумма – более шести
триллионов рублей.
Партийный
проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сокращение
числа дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья
граждан, помощь в совершенствовании нормативно-правовой базы по
повышению безопасности на дорогах и содействие Федеральной целевой
программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020
годах".
Активисты
осуществляют мониторинг качества дорожного полотна, состояния
пешеходных переходов в субъектах Федерации, а также принимают участие в
мероприятиях по повышению дисциплины водителей. Кроме того, единороссы
проводят уроки безопасности дорожного движения, контролируют
расследование крупных дорожно-транспортных происшествий.