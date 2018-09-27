Стены Басманного суда Москвы пошатнулись из-за громкого конфликта. В процессе заседания по делу об убийстве Михаила Хачатуряна подрались родственники подсудимых.

Стены Басманного суда Москвы пошатнулись из-за громкого конфликта. В процессе заседания по делу об убийстве Михаила Хачатуряна подрались родственники подсудимых.Родственники сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца-тирана, устроили драку в Басманном суде Москвы. Судя по всему, резонансное дело повлияло на нервную систему близких семьи.Сообщается, что сначала брат отца девочки ударил их двоюродного брата по матери. Оба случайно задели их родственницу. Всех участников потасовки оперативно вывели из здания суда. Что стало причиной драки, пока не известно.Ранее сообщалось, что следствие просит отпустить сестер Хачатурян из СИЗО. Младшую из них могут отпустить уже в самое ближайшее время. Однако в случае их освобождения девушки будут жить в разных квартирах.