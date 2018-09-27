Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин рассказал о подготовке распределительного электросетевого комплекса ..

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин рассказал о подготовке распределительного электросетевого комплекса Владимирской области к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2018-2019 гг.- Роман Николаевич, зима не за горами. Какие мероприятия реализовали энергетики филиала «Владимирэнерго» в целях подготовки электросетей региона к бесперебойному функционированию в предстоящий сезон холодов?- Традиционно деятельность энергетиков, обслуживающих электрические сети, делится на два особо важных периода: прохождение ОЗП и подготовку к нему. В рамках последнего Владимирэнерго выполняет масштабные по своим затратам и физическим объёмам ремонтную и инвестиционную программы. На сегодняшний день в различных районах области отремонтировано 3240 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжений, 38 подстанций (ПС) 35-110 кВ, 506 трансформаторных подстанций (ТП) 6-10/0,4 кВ. На ВЛ 0,4-110 кВ заменено 17 264 изолятора, 96 км провода, заменено и усилено 2 504 опоры ВЛ. Отмечу, что проведение плановых ремонтных работ является одним из основных мероприятий по повышению надежности и качества электроснабжения региона. Успешная реализация ремонтной программы - необходимое условие стабильной работы электросетевого оборудования в осенне-зимний период, когда нагрузки на сети максимальны.В рамках выполнения инвестиционной программы идёт строительство, реконструкция и техническое перевооружение энергообъектов. На данный момент для повышения надёжности и качества электроснабжения сельских населённых пунктов во всех районах Владимирской области реконструировано 266,5 км распределительных сетей 0,4-6-10 кВ, введено 18,9 МВА трансформаторной мощности. При реконструкции голые провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные (СИП) с увеличением сечения, деревянные опоры на железобетонные, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы в ТП 6-10/0,4 кВ. Среди крупных инвестпроектов этого года можно выделить техническое перевооружение и реконструкцию подстанций 110 кВ «Кольчугино» в Кольчугинском районе, «Химзаводская» в городе Владимире, «Березово» в Собинском районе, «Муром» и «Стрелочная» в городе Муроме. Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям.- Многие воздушные линии филиала «Владимирэнерго» проходят по лесам, что при неблагоприятных погодных условиях (сильном ветре, ледяном дожде) может обернуться падением деревьев и веток на провода, и как следствие, нарушением электроснабжения. Какая работа проводится энергетиками по минимизации подобных случаев?- Опять же в рамках ремонтной программы ежегодно энергетиками проводится расчистка трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности, приведение ширины просек к нормативному состоянию, вырубка угрожающих падением на провода деревьев. На сегодняшний день нами расчищено 1410 га трасс ВЛ 0,4-110 кВ. Также нашими специалистами проведён анализ наиболее часто отключающихся фидеров 6-10 кВ, проходящих по лесным массивам. На основании этих данных в филиале принята и реализуется программа по замене на этих ВЛ неизолированного провода на СИП-3. Он более надёжен в эксплуатации, безопасен и позволяет выдерживать большую, чем у голого провода, механическую нагрузку. Программа по замене на СИП-3 реализуется в нескольких районах области, но наиболее широко в Петушинском и Киржачском районах, где планируется смонтировать около 160 км.- Внедрение нового оборудования – правильный шаг в деле обеспечения надёжности электроснабжения. Готов ли персонал филиала «Владимирэнерго» нести непростую вахту предстоящей зимой?- Главная ценность нашего предприятия – это конечно люди, круглосуточно обеспечивающие работу энергообъектов, чтобы в наших домах, на предприятиях и в организациях было светло, тепло и уютно. В рамках подготовки к ОЗП с оперативным персоналом проводятся противоаварийные тренировки, также мы регулярно участвуем в межрегиональных и межведомственных учениях, которые позволяют отработать взаимодействие при различных нештатных ситуациях. В целом в филиале «Владимирэнерго» к ликвидации возможных нарушения электроснабжения готовы 118 бригад в количестве 519 человек, 204 единицы техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала «Владимирэнерго» находятся 276 мобильных резервных источника электроснабжения мощностью 2,3 Мвт, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии.- В начале октября в Москве состоится второй международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) - крупнейшее ежегодное отраслевое событие, посвященное анализу тенденций мирового топливно-энергетического комплекса. Одной из тем, заявленных на РЭН, будет цифровизация электрической сети, влияющая на надёжность электроснабжения. Внедряются ли в филиале «Владимирэнерго» какие-либо элементы цифровизации?- Форум «Российская энергетическая неделя» стал, наверное, главной площадкой, где формируются тенденции развития топливно-энергетического комплекса. Что касается цифровизации, то в филиале «Владимирэнерго» уже активно внедряются и используются реклоузеры - коммутационные аппараты, служащие для автоматического секционирования распределительной сети. Они устанавливаются на участках ВЛ 6-10 кВ, проходящих через лесной массив и имеющих достаточно большое количество ответвлений. При наличии реклоузеров в случае нештатной ситуации из строя выводится только повреждённый участок ВЛ и автоматически включается резервирование, происходит значительно снижение времени перерывов электроснабжения и количества отключенных потребителей. Помимо этого, к реклоузерам полностью исключен несанкционированный доступ, а его вакуумный выключатель не требуют обслуживания в течение всего срока эксплуатации. В 2018 году 25 реклоузеров установлены в Киржачском, Петушинском, Судогодском, Гусь-Хрустальном, Ковровском, Селивановском и Гороховецком районах. Также мы ведём работу над повышением уровня удалённой наблюдаемости наших основных питающих центров – подстанций 35-110 кВ. Эти энергообъекты в количестве 142 единиц расположены в каждом районе Владимирской области. До первого октября текущего года все подстанции будут оснащены техническими комплексами наблюдаемости, что позволит снизить время реагирования на возникновение нарушения в работе оборудования и быстрее приступить к его ликвидации.- Спасибо и безаварийной работы филиалу «Владимирэнерго»!