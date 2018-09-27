27 сентября НЦБ Интерпола МВД России свой профессиональный праздник – 28 лет со Дня образования подразделения.

27 сентября Национальное центральное бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечает свой профессиональный праздник – 28 лет со Дня образования подразделения.История международного полицейского сотрудничества насчитывает уже больше века. Отправной датой образования Интерпола принято считать Международный конгресс криминальной полиции, прошедший в апреле 1914 года в Монако. В работе форума участвовали представители из 14 стран, включая Россию.В 1923 г. в развитие достигнутых на конгрессе договоренностей была создана Международная комиссия уголовной полиции, получившая в 1946 г. свое современное название – Интерпол.На сегодняшний день Организация объединяет 192 страны, являясь второй в мире по количеству государств-членов после ООН. Советский Союз вступил в Интерпол в 1990 году. Тогда же в структуре Министерства внутренних дел было создано Национальное центральное бюро Интерпола. После распада СССР его место в Организации заняла Российская Федерация.Вступив в Интерпол, Россия получила возможность вывести на международный полицейский уровень огромный массив информации по разыскиваемым физическим лицам, автомашинам, культурным ценностям, недействительным (поддельным, похищенным, утраченным) документам и многое другое.Общепризнанно, что защищенные информационные каналы Интерпола на сегодняшний день являются самыми быстрыми и эффективными. Глобальная телекоммуникационная система Интерпола I-24/7 (24 часа в сутки 7 дней в неделю), к которой российское Бюро Интерпола присоединилось одним из первых, позволила повысить оперативность и качество трансграничной передачи информации. Сегодня не составляет труда передать практически в любую страну мира фотографию похищенной картины или отпечатки пальцев разыскиваемого преступника.Являясь важным звеном в системе международного полицейского сотрудничества, российское Бюро Интерпола обеспечивает информационное сопровождение борьбы с терроризмом, транснациональной организованной преступностью, торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией детей, наркотрафиком, финансовыми преступлениями, незаконным автобизнесом, киберпреступностью, способствует эффективной скоординированной работе по розыску обвиняемых и без вести пропавших лиц.За минувшие годы резко возросли возможности российских правоохранительных органов в организации розыска обвиняемых, культурных и исторических ценностей, угнанных машин, пропавших без вести людей. Совместными усилиями полицейских органов ежегодно по всему миру задерживаются до 5 тысяч преступников. Только за 9 месяцев этого года сотрудникам Интерпола удалось вернуть в Россию для привлечения к уголовной ответственности более полусотни обвиняемых.Территориальные подразделения Бюро в субъектах Российской Федерации (отделы, отделения, группы и направления НЦБ Интерпола), находясь в постоянном контакте с территориальными правоохранительными органами непосредственно в своем регионе, обеспечивают своевременное объявление лиц в международный розыск, оперативное исполнение запросов, поступающих по каналам Интерпола от иностранных правоохранительных органов, а также регулярное предоставление в Генсекретариат Интерпола сведений о преступлениях международного характера на территории региона.Важным аспектом деятельности НЦБ Интерпола, является обеспечение участия компетентных органов России в международных проектах и операциях, направленных на борьбу с преступностью.Так, в 2018 г. силами Бюро было организовано участие российских правоохранительных органов в очередном этапе международной операции Интерпола «OPSON VII» (борьба с контрафактной продукцией). В результате совместными усилиями удалось не допустить контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации 6 млн пачек сигарет на сумму свыше 500 млн рублей.