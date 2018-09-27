Звезда сериала Деффчонки рассказала поклонникам в Instagram об услышанном о себе разговоре. Галина Боб сейчас отдыхает с семьей в Турции.

Звезда сериала "Деффчонки" рассказала поклонникам в Instagram обуслышанном о себе разговоре. Галина Боб сейчас отдыхает с семьей в Турции.Артистку шокировалиобвинения в свой адрес в употреблении запрещенных препаратов. Сплетни про себяони услышала совершенно случайно."Одна дама рассказывала своей дочке, что тут отдыхает Галина Боби что встретить меня точно можно на взрослой дискотеке, так как вчера она менявидела там, и, по ее словам, я отжигала там "под чем-то", – написалазнаменитость. При этом актриса изумиласьтому, как можно делать такие выводы без оснований и доказательств.Боб выразила сожаление о том,что люди могут отдыхать только "под чем-то", и не могут представить, что можновеселиться иначе. Подписчики поспешили успокоить любимую артистку.Поклонники посоветовализвезде не обращать внимания на слухи и сплетни в свой адрес. "Надо просто забить на таких!", "Какие глупости люди только непридумывают", "Люди привыкли судить других. Не живется им своей жизнью", "Такимлюдям будет казаться, что вы всю жизнь живете под чем-то, у них своя вселенная",– прокомментировали пост актрисы подписчики.