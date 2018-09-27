Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне для диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста смогут дважды в год проверить свое здоровье.

Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне длядиспансеризации. Граждане предпенсионного возраста смогут дважды в годпроверить свое здоровье.Депутаты проголосовали за это решение единогласно. Законопроектнаходился на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначеныдополнительные консультации с правительством.За время обсуждения в документ была внесена поправка,согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз вгод право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением за нимиместа работы и среднего заработка.Принятый сегодня документ закрепляет в Трудовом кодексеправо на освобождение от работы на один день раз в три года для прохождениядиспансеризации. При этом за работником сохраняется его должность и заработнаяплата.Для граждан предпенсионного возраста (с учетомпредполагаемых пенсионных изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет длямужчин) и для работающих пенсионеров предоставляется право на два дня в году дляпрохождения диспансеризации. В этом случае должность и заработная плата такжебудут сохранены.Для получения выходного работнику достаточно написатьсоответствующее заявление и согласовать его с работодателем. Законопроектвступит в силу с 1 января 2019 года.Сегодня Госдума также единогласно ратифицировала в третьемчтении конвенцию Международной организации труда о размере пенсий. Этотдокумент определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% отзаработка.Речь идет о документе, принятом в Женеве в 1952 году.Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакет правительственныхзаконопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.Суть конвенции состоит в том, что при выходе на пенсиюкоэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%.То есть, размер пенсии не может быть менее 40% от зарплаты, которую получалчеловек.Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, повышениепенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы, аратификация конвенции позволит это гарантировать.