Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне для
диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста смогут дважды в год
проверить свое здоровье.
Госдума приняла закон о дополнительном выходном дне для
диспансеризации. Граждане предпенсионного возраста смогут дважды в год
проверить свое здоровье.
Депутаты проголосовали за это решение единогласно. Законопроект
находился на рассмотрении Госдумы второй год, так как были назначены
дополнительные консультации с правительством.
За время обсуждения в документ была внесена поправка,
согласно которой работники предпенсионного возраста и пенсионеры получат раз в
год право на освобождение от работы на два рабочих дня с сохранением за ними
места работы и среднего заработка.
Принятый сегодня документ закрепляет в Трудовом кодексе
право на освобождение от работы на один день раз в три года для прохождения
диспансеризации. При этом за работником сохраняется его должность и заработная
плата.
Для граждан предпенсионного возраста (с учетом
предполагаемых пенсионных изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин) и для работающих пенсионеров предоставляется право на два дня в году для
прохождения диспансеризации. В этом случае должность и заработная плата также
будут сохранены.
Для получения выходного работнику достаточно написать
соответствующее заявление и согласовать его с работодателем. Законопроект
вступит в силу с 1 января 2019 года.
Сегодня Госдума также единогласно ратифицировала в третьем
чтении конвенцию Международной организации труда о размере пенсий. Этот
документ определяет выплаты при выходе на пенсию на уровне не менее 40% от
заработка.
Речь идет о документе, принятом в Женеве в 1952 году.
Госдума ратифицирует его сейчас, так как он дополняет пакет правительственных
законопроектов, направленных на совершенствование пенсионной системы в России.
Суть конвенции состоит в том, что при выходе на пенсию
коэффициент замещения утраченного заработка гражданина должен составлять 40%.
То есть, размер пенсии не может быть менее 40% от зарплаты, которую получал
человек.
Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, повышение
пенсий – одна из основных целей совершенствования пенсионной системы, а
ратификация конвенции позволит это гарантировать.