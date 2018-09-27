Австралия и Нидерланды отказались принимать доводы российской стороны по делу о крушении малазийского Боинга в Донбассе. Они продолжают верить международной следственной группе, которая с самого начала своей деятельности назначила виновной Россию и слепо следует этому утверждению.

Австралия и Нидерланды отказались принимать доводыроссийской стороны по делу о крушении малазийского "Боинга" в Донбассе.Они продолжают верить международной следственной группе, которая с самогоначала своей деятельности назначила виновной Россию и слепо следует этомуутверждению.Следственная группа еще не закончила свою работу, но всемумиру известно, что все обвинения сводятся исключительно к России. Причем, ни доводы,ни факты, ни документальные свидетельства с грифом "совершенносекретно", представленные Москвой, следователи в расчет не берут.С самого начала Россия пыталась выйти на связь с ними и обрисоватьсвою картину увиденного. Москва любезно признала, что расследование в нарушениивсех международных норм ведет кто угодно, но только не Украина, над территориейкоторой был сбит пассажирский самолет.Сегодня, 27 сентября следователи, ведущие дело рейса МН17,встретились с представителями Австралии и Голландии, и те признали выводымеждународной группы. Мало того, на встрече обсуждалось совместное решение опривлечении России к ответственности за катастрофу лайнера. И это при том, чтосами следователи признают, что результаты их работы пока что промежуточные.Участники встречи посетовали на то, что Россия не признает выводыгруппы международных следователей. Можно предположить, что Москва никогда и несогласится с результатами этого с самого начала политически ангажированного дела,нацеленного исключительно на введение новых антироссийских санкций.На прошлой неделе российские военные пошли набеспрецедентный шаг, рассекретив свои документы еще советского времени.Нескольким десяткам журналистов российских и западных СМИ генералы показалидокументальные подтверждения того, что ракета, сбившая "Боинг""Малайзийских авиалиний" под Донецком 17 июля 2014 года, была изготовленав 1986 году на заводе в Долгопрудном.В том же году ракету отправили в воинскую частьПрикарпатского военного округа на территории Украинской ССР. После распадаСоветского Союза ракета осталась на вооружении Украины и, согласно данным российскихвоенных, в 2014 году она принадлежала воинской части в городе Стрый Львовскойобласти.Военные также напомнили, что номер ракеты они взяли не с потолка:его обнаружили на обломках снаряда все те же международные следователи в мае этогогода. Они-то и попросили Россию рассказать о происхождении ракеты, чтособственно Москва и сделала спустя некоторое время, которое было необходимо дляработы в архивах.Стоит напомнить, что в международной следственной группеутверждают, что МН17 был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-йзенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил России, дислоцированной в Курске. Этиобвинения строятся исключительно на видео, снятом регистратором автомобиля, накотором тягач с "Буком" едет по территории Украины.Российские военные эксперты подробно проанализировали этикадры и пришли к выводу, что тягач с российской установкой "Бук"вмонтирован в видео. Причем сделано это так топорно, что даже без подробныхобъяснений видно: машина с ракетной установкой едет по шоссе как-тонеестественно.Спустя сутки после брифинга в Минобороны, Евросоюз отреагировална новые данные по сбитому над Украиной самолету. Как и ожидалось, факты порейсу МН17, представленные Россией, оказались никому не нужны. В ЕС заявили,что полностью доверяют работе международной следственной группы и выводам еерасследования.После сегодняшних заявлений представителей Австралии и Нидерландовстало окончательно ясно, что России исключили из дела о крушении "Боинга"и рассматривают ее только в качестве обвиняемой.