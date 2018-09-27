«Ростелеком» заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.

Ростелеком заявил о новом позиционировании и ребрендинге, презентовал новые цифровые сервисы и тарифные линейки, которые учитывают изменение рынка и приоритеты компании.Действующая стратегия Ростелекома предусматривает цифровую трансформацию из оператора услуг связи в ИТ-компанию, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и государства.В первом полугодии 2018 года уже более половины выручки компании сформировали цифровые и контентные сервисы – доступ в интернет, платное ТВ, облачные решения и дата-центры, кибербезопасность и др. Внутри компании тоже происходят изменения: созданы команды и центры компетенций по новым цифровым технологиям, включая биометрию, кибербезопасность, интернет вещей, умный дом и другие направления.Людям важны не технологии, а то, как с их помощью можно сделать жизнь лучше и комфортнее, – говорит президент Ростелекома Михаил Осеевский. – Сейчас для нас в приоритете не просто количество подключений, теперь мы боремся за целые сферы жизни, создавая экосистемы цифровых сервисов, в которых наш клиент найдет подходящее для себя решение.Сегодня компания представила несколько новых сервисов и тарифов для разных сегментов.Мы предвосхищаем желания клиентов и учитываем их потребности во всех сферах деятельности. Технологические решения Ростелекома помогут сделать бизнес эффективнее, а жизнь – комфортнее и безопаснее, – сказал первый вице-президент Ростелекома Владимир Кириенко. – Наша новая линейка тарифов и сервисов позволяет собрать пакет услуг как пазл – под нужды конкретной семьи или компании.Новый сервис – мультимедийная платформа Wink – пополнил экосистему услуг для частных клиентов. Это эволюционный этап развития Интерактивного ТВ, которое смотрят в миллионах семей по всей стране. Wink в настоящее время объединяет мобильное приложение, web-портал и приложение для Smart TV. На платформе уже представлены более 200 телеканалов, более 12 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также максимальный набор дополнительных сервисов – от паузы и перемотки до Родительского контроля. В будущем функционал платформы расширится.Еще одно новое направление в экосистеме – онлайн-образование. Компания запустила платформу Ростелеком Лицей, задача которой сделать дополнительное школьное образование качественным, безопасным и доступным. На платформе представлен специально отобранный контент. Персональный куратор поможет выбрать программу развития ребенка и ответит на любые вопросы родителей. В личном кабинете сервиса можно отслеживать расписание занятий и успеваемость ученика.В новой тарифной линейке для удобства выбора новые пакеты услуг и тарифы названы исходя из потребностей семьи – Для интернета, Для спокойствия, Для впечатлений, Для всего, Игровой.1 октября Ростелеком запускает обновленную платформу для предпринимателей Быть в плюсе. Она позволяет быстро получить необходимые каждому бизнесу высокоскоростной интернет и мобильную связь, а также приплюсовать дополнительные услуги, такие как виртуальная АТС, SMS-реклама, Wi-Fi, видеонаблюдение или ТВ для бизнеса, со скидкой до 50%.Изменения в бизнесе компании привели к необходимости обновления позиционирования и брендинга.Задача нового бренда – отразить изменение подхода компании к продуктам и клиентам, – подчеркнула директор по маркетингу Ростелекома Елена Доброхотова. – Мы фокусируемся не на технологиях, а на потребностях людей. Поэтому главными героями нового бренда стали люди и их эмоции. Разнообразие графических решений и цветов помогает нам отразить широту возможностей, которые компания создает для человека, бизнеса и страны. Мы хотим подчеркнуть, что Ростелеком становится современной цифровой компанией, способной найти общий язык с каждым клиентом – от геймеров до государственных структур.Новый визуальный стиль разработан в партнерстве с агентствами Bootleg (группа BBDO) и Saffron Brand Consultants.Изменения внутри самого Ростелекома требовали перемен во взаимодействии с клиентами и партнерами. Мы рады, что стали частью команды, которая разработала обновленный стиль и коммуникации компании, – отметила управляющий директор Bootleg Екатерина Шенец. – У бренда национальной компании появился новый яркий образ и голос, созданный маркетингом Ростелекома совместно с агентствами Saffron и Bootleg.Первая рекламная кампания в обновленном фирменном стиле стартует 1 октября 2018 года.* * *– национальный провайдер цифровых сервисов для людей, бизнеса и государства.Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет, платного ТВ, хранения и обработки данных, а также кибербезопасности.Ростелеком создает экосистему цифровых решений для бизнеса любого масштаба – как для крупных федеральных корпораций, так и для малого и среднего бизнеса.На массовом рынке компания развивает широкую линейку сервисов для семьи, включая базовые услуги связи и цифровые решения для Умного дома, онлайн-образования, геймеров и др.Абонентская база компании по услуге высокоскоростного доступа в интернет превышает 13,0 млн пользователей, платного ТВ – 10,0 млн домохозяйств (из них IPTV – 5,1 млн). Количество абонентов мобильной связи Ростелекома превышает 1,0 млн.Ростелеком является ключевым участником приоритетной национальной программы Цифровая экономика и реализует общефедеральные технологические и ИТ-проекты.* * *BOOTLEG – креативно-стратегическое агентство, дочерняя компания крупнейшей рекламной сети BBDO GROUP.За два года существования компания сотрудничала с такими брендами, как Ростелеком, Opera, Miller, Kozel, Johnnie Walker, Bells, Карусель и др.* * *Saffron Brand Consultants – компания, предоставляющая услуги в сфере брендинга и стратегического консалтинга. Является одним из лидеров в своей сфере, имея за плечами успешные проекты с ведущими игроками самых разнообразных рынков, включая телеком, IT, финансовый, рынок авиаперевозок и др.Основана в 2001 году. Офисы агентства работают в Лондоне, Мадриде, Берлине, Стамбуле, Мумбаи, Мельбурне, Сан-Франциско и Сан-Паулу.