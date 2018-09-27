Испытания проводятся на специально оборудованной базе с возможностью диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств

Испытания проводятся на специально оборудованной базе с возможностью диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств«Ростелеком», ФГУП «НАМИ» и Фонд «Сколково» запустили опытную зону беспилотного транспортного средства с использованием перспективной сети связи стандарта 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц на территории инновационного центра «Сколково» в условиях, приближенных к дорогам общего пользования.Первая в стране открытая опытная зона фрагмента сети связи стандарта 5G/IMT-2020 была развернута на территории инновационного центра «Сколково» ПАО «Ростелеком», Nokia и Фондом «Сколково» в марте 2018 года.В инновационном центре «Сколково» оборудована высокотехнологичная база, на которой можно проводить полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы выведения беспилотников на городские улицы. База представляет собой «Станцию мониторинга» — объект выполняет функции центра диспетчеризации, хранения и зарядки автономных транспортных средств непосредственно на опытном маршруте в «Сколково». Станция даст возможность компаниям-разработчикам наглядно продемонстрировать степень готовности технологий, а также позволит на длительной (не выставочной основе) проводить динамические демонстрации беспилотной техники.На специальной площадке для испытаний оборудовано круговое движение двух беспилотных электробусов «КАМАЗ», разработанных совместно с «НАМИ». Во время движения электробуса все телеметрические данные, данные параметров движения, видео фиксации высокого качества передаются по сетям пятого поколения в режиме реального времени в командный пункт мониторинга. Сам электробус рассчитан на 12 мест, 6 из которых — для сиденья, а водительского места не предусмотрено.«Принципиально иная скорость передачи данных, возможность одновременного подключения более миллиона устройств и единицы миллисекунд для отклика делают 5G идеальной «средой» для беспилотного транспорта, - отметил Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. – Эти характеристики развернутой нами сети позволяют достичь основной цели всех разработчиков «беспилотников» - безопасность при движении автономного транспорта по городским улицам».Кирилл Каем, Старший вице-президент по инновациям Фонда «Сколково»:«Фонд «Сколково» всегда поддерживает реализацию различных инновационных проектов на своей территории. В том числе мы уделяем большое внимание теме беспилотного транспорта. «Станция мониторинга» для БПТС позволит провести полномасштабные испытания и оценить реальные перспективы введения беспилотных транспортных средств в эксплуатацию на улицах нашей страны».Алексей Гуськов, директор Центра государственных и комплексных программ ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»:«Технические решения в проекте ШАТЛ 2.0 принимались от позиции создания БПТС, готового к выходу на дороги общего пользования. Техническая скорость автобуса — 110 км/ч. И все решения учитывают эту скорость: тормоза, подвеска, рулевое управление. Важно отметить, что наша ориентация на эксплуатацию на дорогах общего пользования отразилась в высокой степени готовности автобуса к сертификации. Ждем выхода нормативных требований к беспилотникам».Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.5G – это новое поколение радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает исключительно широкую полосу пропускания, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и широкое распространение сетевых услуг для задач развития общества и интернета вещей. 5G преобразует жизнь людей, экономику и все виды связи, открывая совершенно новые сферы применения коммуникаций и расширяя функциональность существующих беспроводных приложений.