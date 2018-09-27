Сотрудник метрополитена сделал замечание нурушителю, однако в ответ тот вступил с ним в словесную перепалку и, достав раскладной нож, стал угрожать расправой...

«Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по г. Москве задержали 56-летнего приезжего по подозрению в угрозе убийством сотруднику столичного метро», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено, гражданин, имеющий признаки алкогольного опьянения, находясь в вестибюле станции метро «Савеловская», прошел через турникет, не оплачивая проезд. Сотрудник метрополитена сделал ему замечание, однако в ответ нарушитель вступил с ним в словесную перепалку и, достав раскладной нож, начал угрожать расправой. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.По данному факту отделом дознания УВД на ММ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18