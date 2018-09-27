Музыкант Константин Купервейс 18 лет был гражданским мужем Людмилы Гурченко. По его словам, несмотря на бешеную популярность, актриса не гнушалась общаться с простым народом.

Музыкант Константин Купервейс 18 лет был гражданским мужем ЛюдмилыГурченко. По его словам, несмотря на бешеную популярность, актриса не гнушаласьобщаться с простым народом.В откровенном интервью Константин вспомнил, что Людмилу Марковнуза доброжелательность обожали гримеры и костюмеры. Они всегда пытались ейугодить. Потакали ее привычкам, кормили пирожками.Гурченко тесно дружила с некоторыми фанатами, некоторые дажегостили у нее дома. "Приезжала "Валя из Шуи", так мы ее называли дома. Валятяжело работала на ткацком комбинате, у нее руки были как у Валуева. Онапривозила десять сумок солений-варений и еще рулоны тканей", – поведалмузыкант.По воспоминаниям Купервейса, был у его возлюбленной еще одинпоклонник Сергей, которому она почему-то благоволила. Мужчина сидел в тюрьме икак только вышел на свободу сразу отправился к ней на концерт. Он был на всехее выступлениях, даже в закрытые военные города, куда въезжали только по пропускам,ему удавалось пробраться.Сергей как-то сослужил Гурченко хорошую службу. Он помогалКонстантину перегнать машину из Нижнего Тагила в Москву. "Нас началпреследовать "КамАЗ". Они видят: машина без номеров, хотели у нас ее отобрать.Тогда Сережа купил топор в поселковом магазине и спал с ним в обнимку, когда мыостанавливались на ночь. Он вообще готов был за Люсины интересы убить", -рассказал Купервейс изданию 7 Дней.ru.В итоге Сергей стал "вожаком" фан-клуба Людмилы Гурченко. Бывшийзаключенный – в присутствии актрисы становился шелковым и очень покладистым.Напомним, что Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. К смерти привела череда случайностей: сначала актриса упала и сломала бедро, затем ей сделали операцию, спустя месяц ее состояние резко ухудшилось.У Гурченко диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Как писали Dni.Ru, врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать.