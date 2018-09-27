Музыкант Константин Купервейс 18 лет был гражданским мужем Людмилы
Гурченко. По его словам, несмотря на бешеную популярность, актриса не гнушалась
общаться с простым народом.
Музыкант Константин Купервейс 18 лет был гражданским мужем Людмилы
Гурченко. По его словам, несмотря на бешеную популярность, актриса не гнушалась
общаться с простым народом.
В откровенном интервью Константин вспомнил, что Людмилу Марковну
за доброжелательность обожали гримеры и костюмеры. Они всегда пытались ей
угодить. Потакали ее привычкам, кормили пирожками.
Гурченко тесно дружила с некоторыми фанатами, некоторые даже
гостили у нее дома. "Приезжала "Валя из Шуи", так мы ее называли дома. Валя
тяжело работала на ткацком комбинате, у нее руки были как у Валуева. Она
привозила десять сумок солений-варений и еще рулоны тканей", – поведал
музыкант.
По воспоминаниям Купервейса, был у его возлюбленной еще один
поклонник Сергей, которому она почему-то благоволила. Мужчина сидел в тюрьме и
как только вышел на свободу сразу отправился к ней на концерт. Он был на всех
ее выступлениях, даже в закрытые военные города, куда въезжали только по пропускам,
ему удавалось пробраться.
Сергей как-то сослужил Гурченко хорошую службу. Он помогал
Константину перегнать машину из Нижнего Тагила в Москву. "Нас начал
преследовать "КамАЗ". Они видят: машина без номеров, хотели у нас ее отобрать.
Тогда Сережа купил топор в поселковом магазине и спал с ним в обнимку, когда мы
останавливались на ночь. Он вообще готов был за Люсины интересы убить", -
рассказал Купервейс изданию 7 Дней.ru.
В итоге Сергей стал "вожаком" фан-клуба Людмилы Гурченко. Бывший
заключенный – в присутствии актрисы становился шелковым и очень покладистым.
Напомним, что Людмила Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 75 лет. К смерти привела череда случайностей: сначала актриса упала и сломала бедро, затем ей сделали операцию, спустя месяц ее состояние резко ухудшилось.
У Гурченко диагностировали тромбоэмболию легочной артерии и сердечную недостаточность. Как писали Dni.Ru, врачи скорой помощи не смогли ее реанимировать.