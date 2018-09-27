Жуткий инцидент
произошел в лондонской гостинице, неподалеку от аэропорта Хитроу. 25-летний
Джесси Макдоналд убил 36-летнего Мохамеда Херси, известного как Наоми.
Жуткий инцидент
произошел в лондонской гостинице, неподалеку от аэропорта Хитроу. 25-летний
Джесси Макдоналд убил 36-летнего Мохамеда Херси, известного как Наоми.
Известно,
что Макдоналд познакомился с мужчиной, который чувствовал себя женщиной, на
сайте свингеров. Там он разместил сообщение о том, что ищет неординарных
сексуальных утех.
Они
встретились, и их оргия продолжалась не менее четырех дней. Половые контакты
любовники сочетали с принятием наркотиков, сообщает The Guardian.
В
последний день после Джесси ударил Наоми бутылкой, а затем нанёс не менее 40
ножевых ранений. Перед этим любовники поссорились.
Все
эти дни Макдоналду писала его подружка18-летняя,
Наталья Дарковская, но мужчина ей не отвечал. Лишь в день преступления он
написал ей, что "был идиотом". Девушка приехала к нему, чтобы помочь
замести следы. Однако по каким-то причинам пара все же оставила труп на месте. Мужчина свою вину отрицает и настаивает
на том, что это была самооборона.
Как писали Dni.Ru, похожий трагический инцидент произошел
в России осенью 2016 года. Мужчина
приехал в поселок Кудепста к подруге, с которой познакомился по интернету.
Визит он совершил после того, как принял наркотики. Кавалер общался со
знакомой, пока та не заявила, что располагает видео интимного содержания с ним
в главной роли. Наркоман зарезал девушку и ее пожилую мать, которая стала
невольной свидетельницей произошедшего.