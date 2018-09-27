Жуткий инцидент произошел в лондонской гостинице, неподалеку от аэропорта Хитроу. 25-летний Джесси Макдоналд убил 36-летнего Мохамеда Херси, известного как Наоми.

Жуткий инцидентпроизошел в лондонской гостинице, неподалеку от аэропорта Хитроу. 25-летнийДжесси Макдоналд убил 36-летнего Мохамеда Херси, известного как Наоми.Известно,что Макдоналд познакомился с мужчиной, который чувствовал себя женщиной, насайте свингеров. Там он разместил сообщение о том, что ищет неординарныхсексуальных утех.Онивстретились, и их оргия продолжалась не менее четырех дней. Половые контактылюбовники сочетали с принятием наркотиков, сообщает The Guardian.последний день после Джесси ударил Наоми бутылкой, а затем нанёс не менее 40ножевых ранений. Перед этим любовники поссорились.Всеэти дни Макдоналду писала его подружка18-летняя,Наталья Дарковская, но мужчина ей не отвечал. Лишь в день преступления оннаписал ей, что "был идиотом". Девушка приехала к нему, чтобы помочьзамести следы. Однако по каким-то причинам пара все же оставила труп на месте. Мужчина свою вину отрицает и настаиваетна том, что это была самооборона.Как писали Dni.Ru, похожий трагический инцидент произошелв России осенью 2016 года. Мужчинаприехал в поселок Кудепста к подруге, с которой познакомился по интернету.Визит он совершил после того, как принял наркотики. Кавалер общался сознакомой, пока та не заявила, что располагает видео интимного содержания с нимв главной роли. Наркоман зарезал девушку и ее пожилую мать, которая сталаневольной свидетельницей произошедшего.