Появился ролик, в котором украинский президент ошибся дверью
на Генассамблее ООН, зайдя в зал, где заседала российская делегация. При этом
Петр Порошенко увильнул от разговора с российскими журналистами.
Появился ролик, в котором украинский президент ошибся дверью
на Генассамблее ООН, зайдя в зал, где заседала российская делегация. При этом
Петр Порошенко увильнул от разговора с российскими журналистами.
Облажавшись, лидер
Украины быстро ретировался. Глава российского МИД Сергей Лавров предположил,
что Порошенко перепутал дверь с туалетом.
Казусный случай стали
высмеивать в Сети. В интернете появился ролик, как украинский президент
натыкается на съемочную группу телеканала "Россия 1" и отшивает
работников СМИ, открыто увиливая от разговора. "Никаких
интервью российскому телевидению, потому что вы – "фейк-ньюс" и
распространяете дезинформацию" – заявил Порошенко. Видео опубликовало агентство Ruptly.
Некоторые фолловеры уверены,
что причиной рассеянности украинского президента стали не только переживания
перед важными переговорами, но и лишние дозы спиртного. Ведь слухи о
злоупотреблении Петром Порошенко алкоголем ходят давно.
Кроме того, горячо
обсуждается и неудачное выступление президента Украины на 73-й сессии
Генассамблеи ООН. Большинство дипломатов предпочли пропустить выступление Петра Порошенко. Ему пришлось произносить речь при
полупустом зале.
Глава МИД Украины и
вовсе слушал президента с закрытыми глазами. Судя по всему, оставшимся в
зале было скучно слушать Порошенко. Примечательно, что на прошлом
заседании ООН он также выступал перед пустыми креслами.