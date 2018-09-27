Появился ролик, в котором украинский президент ошибся дверью на Генассамблее ООН, зайдя в зал, где заседала российская делегация. При этом Петр Порошенко увильнул от разговора с российскими журналистами.

Появился ролик, в котором украинский президент ошибся дверьюна Генассамблее ООН, зайдя в зал, где заседала российская делегация. При этомПетр Порошенко увильнул от разговора с российскими журналистами.Облажавшись, лидерУкраины быстро ретировался. Глава российского МИД Сергей Лавров предположил,что Порошенко перепутал дверь с туалетом.Казусный случай сталивысмеивать в Сети. В интернете появился ролик, как украинский президентнатыкается на съемочную группу телеканала "Россия 1" и отшиваетработников СМИ, открыто увиливая от разговора. "Никакихинтервью российскому телевидению, потому что вы – "фейк-ньюс" ираспространяете дезинформацию" – заявил Порошенко. Видео опубликовало агентство Ruptly.Некоторые фолловеры уверены,что причиной рассеянности украинского президента стали не только переживанияперед важными переговорами, но и лишние дозы спиртного. Ведь слухи озлоупотреблении Петром Порошенко алкоголем ходят давно.Кроме того, горячообсуждается и неудачное выступление президента Украины на 73-й сессииГенассамблеи ООН. Большинство дипломатов предпочли пропустить выступление Петра Порошенко. Ему пришлось произносить речь приполупустом зале.Глава МИД Украины ивовсе слушал президента с закрытыми глазами. Судя по всему, оставшимся взале было скучно слушать Порошенко. Примечательно, что на прошломзаседании ООН он также выступал перед пустыми креслами.