Самую младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, выпустили из СИЗО. Как и ранее отпущенная из-под стражи родственница, она будет находиться под мерой пресечения запрет определенных действий.

Самую младшую из сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, выпустили из СИЗО. Как и ранее отпущенная из-под стражи родственница, она будет находиться под мерой пресечения "запрет определенных действий".Девушке разрешат покидать жилище, что выгодно отличает ее меру пресечения от домашнего ареста. Так или иначе, к 19.00 она должна будет возвращаться домой, передает .Стоит отменить, что подсудимой запрещено выходить на связь с другими обвиняемыми. Кроме того, девушке нельзя общаться со свидетелями по делу и журналистами. Любые средства связи также табуированы.Ранее сообщалось, что в процессе заседания по делу об убийстве Михаила Хачатуряна подрались родственники подсудимых. Сообщается, что сначала брат отца девочки ударил их двоюродного брата по матери.Оба случайно задели их родственницу. Всех участников потасовки оперативно вывели из здания суда.Напомним, что тело 57-летнего Михаила Хачатуряна нашли 27 июля на лестничной площадке жилого дома на Алтуфьевском шоссе. Дочери мужчины признались в преступлении, заявив, что защищались: их отец был деспотом и постоянно над ними издевался.Позже эксперты признали младшую из сестер невменяемой. Ее отправили на принудительное лечение. Ряд психических отклонений нашли и у другой девушки.Основные свидетели говорят, что Михаил Хачатурян терроризировал семью и бил дочерей, однако молодой человек уверяет, что тот был прекрасным отцом. По словам Арсена, его дядя был набожным человеком и всем помогал. Он называет Михаила "святым" и категорически отрицает версию о насилии в семье.