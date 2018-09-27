Татьяна Навка сделала важное заявление. Прославленная фигуристка заявила о том, что у нее появилась еще одна дочь.

Татьяна Навка сделала важное заявление. Прославленная фигуристка заявила о том, что у нее появилась еще одна дочь.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна Навка опубликовала фотографии, сделанные в Вене. Как оказалось, прославленная фигуристка отправилась в Австрию по важному делу. Спортсменка стала крестной матерью в местном православном храме."Сегодня произошло прекрасное событие, одной христианкой стало больше!! Ну, а у меня появилась еще одна крестная дочь👼🏻!!! Чудесный и добрейший отец Василий совершил таинство крещения в старинном храме Св. Николая в Вене (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – объявила Татьяна Навка.Многочисленные подписчики пришли в полный восторг. "Поздравляем!!!", "Счастья крестной маме и ее крестнице!", "Я Вас поздравляю с таким званием "любимая крестная", "Спаси и сохрани Вас и Вашу семью, поздравляю такую Великую женщину", "Святое дело...... стать крестной матерью.... Танюша вы такая красивая.... добрая... чистая.... платье чудесное..... пусть вашей крестной доченьке будет тепло рядом с вами!!", "Дай Вам Бог всего! здоровья. любви. счастья. всегда обожала и буду Вас любить!" – прокомментировали фото пользователи Сети.К слову, у самой Татьяны Навки две дочери: старшая Александра, рожденная в браке с прославленным фигуристом и тренером Александром Жулиным, закончила школу. Младшая дочь Надежда появилась на свет в 2014 году. Летом 2015 года Татьяна Навка вышла замуж за ее отца, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Отметим, что в СМИ то и дело муссируются слухи о третьей беременности фигуристки.