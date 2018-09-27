27.09.2018

2018-09-27 18:20:42

В Башкирии жутком ДТП погибли таксистка и пассажир

В Стерлитамаке произошла смертельная авария. ЧП унесло жизни таксистки и пассажира.



Сообщается, что на большой скорости лоб в лоб столкнулись такси Lada Kalina и Mazda. Удар был настолько сильным, что водитель иномарки вылетел на встречную полосу на огромной скорости, а у его автомобиля. За рулем такси находилась женщина. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия, как и ее пассажир, передает .