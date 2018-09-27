В Интернете мужчина увидел объявление о продаже иномарки по низкой цене и позвонил по указанному там телефону...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мещанскому району задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило заявление от 44-летнего жителя Подмосковья. По его словам, в Интернете он увидел объявление о продаже иномарки по низкой цене и позвонил по указанному там телефону. Договорившись о встрече в одном из кафе с посредником, заявитель отдал ему предоплату в размере 90 тысяч рублей. Однако, получив деньги, мужчина не выполнил обещанное и перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на проспекте Мира задержали подозреваемого.В настоящее время установлена причастность задержанного как минимум еще к трем аналогичным противоправным деяниям. Общий материальный ущерб, причиненный потерпевшим, составил свыше 500 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61