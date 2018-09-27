Запутанное
дело Скрипалей с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Народ уже
выдвигает свои, самые безумные версии о подозреваемых в отравлении
экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
Запутанное
дело Скрипалей с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Народ уже
выдвигает свои, самые безумные версии о подозреваемых в отравлении
экс-сотрудника ГРУ и его дочери.
Подозреваемые Лондоном Александр Петров и Руслан
Боширов на сегодняшний день – одни из самых популярных и загадочных личностей.
Чего только не придумывает в Сети народ о россиянах.
"Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – прим. ред.). "В ближайших выпусках от The Insider и Bellingcat: Руслан
Боширов вновь позвонил @margaritasimonyan и пришел на интервью с Анатолием
Чепига… В ходе интервью выяснилось, что они братья тройняшки и в детстве были
разлучены родителями… Третий брат, Микола Бздюк, с детства проживает на Украине
и работает в СБУ, принимал участие в АТО, является героем Украины", – пишет Telegram-канал "Силовики".
Также в публикации отмечается, что у всех троих
странное влечение к шпилям и все они, по странному стечению обстоятельств, 4
марта были в Солтсбери в одинаковой одежде. "Круг замкнулся", – констатирует
автор поста.
В свою очередь российский политолог Кирилл Рогов
прокомментировал некоторые странности в интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В Facebook он написал,
что обратил внимание на необычный, по его мнению, логотип на куртке, показанной
на видео.
"На этой
куртке крупно изображена некая эмблема, а человек прикладывает руку к сердцу
или к этой эмблеме или к животу… Вопрос: кто знает, что это за эмблема? это
какой-то известный бренд или что?" – спросил политолог.
Пользователи принялись шутить на эту тему, но один из них все-таки установил
происхождение бренда. По его словам, это логотип фирмы горнолыжной одежды.