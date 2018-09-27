Запутанное дело Скрипалей с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Народ уже выдвигает свои, самые безумные версии о подозреваемых в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его дочери.

Запутанноедело Скрипалей с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Народ ужевыдвигает свои, самые безумные версии о подозреваемых в отравленииэкс-сотрудника ГРУ и его дочери.Подозреваемые Лондоном Александр Петров и РусланБоширов на сегодняшний день – одни из самых популярных и загадочных личностей.Чего только не придумывает в Сети народ о россиянах."Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – прим. ред.). "В ближайших выпусках от The Insider и Bellingcat: РусланБоширов вновь позвонил @margaritasimonyan и пришел на интервью с АнатолиемЧепига… В ходе интервью выяснилось, что они братья тройняшки и в детстве былиразлучены родителями… Третий брат, Микола Бздюк, с детства проживает на Украинеи работает в СБУ, принимал участие в АТО, является героем Украины", – пишет Telegram-канал "Силовики".Также в публикации отмечается, что у всех троихстранное влечение к шпилям и все они, по странному стечению обстоятельств, 4марта были в Солтсбери в одинаковой одежде. "Круг замкнулся", – констатируетавтор поста.В свою очередь российский политолог Кирилл Роговпрокомментировал некоторые странности в интервью Петрова и Боширова главреду RT Маргарите Симоньян. В Facebook он написал,что обратил внимание на необычный, по его мнению, логотип на куртке, показаннойна видео."На этойкуртке крупно изображена некая эмблема, а человек прикладывает руку к сердцуили к этой эмблеме или к животу… Вопрос: кто знает, что это за эмблема? этокакой-то известный бренд или что?" – спросил политолог.Пользователи принялись шутить на эту тему, но один из них все-таки установилпроисхождение бренда. По его словам, это логотип фирмы горнолыжной одежды.