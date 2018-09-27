Безутешная вдова Мария Максакова недавно вновь вышла замуж. Не
успел отзвучать Марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что ее новый
спутник жизни распродает ее имущество. К тому же выяснилось, что в этой
истории есть еще одно таинственное лицо.
Безутешная вдова Мария Максакова недавно вновь вышла замуж. Не
успел отзвучать Марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что ее новый
спутник жизни распродает ее имущество. К тому же выяснилось, что в этой
истории есть еще одно таинственное лицо.
Избранник Марии Далхат Халаев продал дорогостоящие апартаменты
в центре Москвы площадью в 260 квадратных метров, которые получил в подарок от
новоиспеченной супруги. Об этом стало известно после того, как обиженная Максакова
подала на возлюбленного в суд, впрочем, тогда же выяснилось, что артистка вновь
замужем.
Теперь всплыли новые детали этого сданного дела. Как
оказалось, Халаев сбыл квартиру Марии уже через неделю после свадьбы.
Покупателем стал 29-летний уроженец Ингушетии Мурат Мержоев. Элитную
недвижимость молодой человек приобрел за 95 миллионов рублей. К слову, для него
это была очень выгодная сделка, ведь за подобное жилье в столице просят до 200
миллионов рублей.
Как сообщает РИА ФАН, Мержоев, как и супруг оперной дивы
уклоняется от налогов. "У него свое крестьянское хозяйство, но тоже уклоняется
от уплаты налогов, правда, сумма не такая крупная. Пристав высылал ему
неоднократно письма – все вернулись с пометкой "Здесь больше не проживает", -
цитирует издание анонимного источника.
Напомним, Мария Максакова была супругой Дениса Вороненкова.
Они поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре
супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года
Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась
возвращаться в Россию. Она неоднократно говорила о любви и верности покойному
мужу.