Безутешная вдова Мария Максакова недавно вновь вышла замуж. Не успел отзвучать Марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что новый спутник жизни распродает ее имущество. К тому же выяснилось, что в этой истории есть еще одно таинственное лицо.

Безутешная вдова Мария Максакова недавно вновь вышла замуж. Неуспел отзвучать Марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что новыйспутник жизни распродает ее имущество. К тому же выяснилось, что в этойистории есть еще одно таинственное лицо.Избранник Марии Далхат Халаев продал дорогостоящие апартаментыв центре Москвы площадью 260 квадратных метров, которые получил в подарок отновоиспеченной супруги. Об этом стало известно после того, как обиженная Максаковаподала на возлюбленного в суд. Впрочем, тогда же выяснилось, что артистка вновьзамужем.Теперь всплыли новые детали этой истории. Какоказалось, Халаев сбыл квартиру Марии уже через неделю после свадьбы.Покупателем стал 29-летний уроженец Ингушетии Мурат Мержоев. Элитнуюнедвижимость молодой человек приобрел за 95 миллионов рублей. К слову, для негоэто была очень выгодная сделка, ведь за подобное жилье в столице просят до 200миллионов рублей.Как сообщает РИА ФАН, Мержоев, как и супруг оперной дивыуклоняется от налогов. "У него свое крестьянское хозяйство, но тоже уклоняетсяот уплаты налогов, правда, сумма не такая крупная. Пристав высылал емунеоднократно письма – все вернулись с пометкой "Здесь больше не проживает", -цитирует издание анонимного источника.Напомним, Мария Максакова была супругой Дениса Вороненкова.Они поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоресупруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 годаВороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказаласьвозвращаться в Россию. Она неоднократно говорила о любви и верности покойномумужу.