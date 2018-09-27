Инвестиционный проект реализован при поддержке Президента России

Инвестиционный проект реализован при поддержке Президента РоссииПроизводство поршневых пальцев для двигателей внутреннего сгорания запущено в Костромской области в рамках программы импортозамещения.Инвестиционный проект реализован при поддержке Президента России, производство создано на Костромском заводе автокомпонентов, объем инвестиция составил 336 млн рублей.Новый комплекс производит поршневые пальцы как для легковых и грузовых автомобилей, так и для тракторов. Объем производства – 3,5 млн штук ежегодно, что достаточно для обеспечения потребности российского рынка. Раньше эти автокомпоненты приходилось покупать за границей.