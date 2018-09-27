Местные жители давно ждут, когда это случится

Местные жители давно ждут, когда это случитсяНа публичных слушаниях в Коврове обсудили вопрос о ликвидации бывшей городской свалки.Рекультивировать полигон планируют 1,5 года. Работы разделят на первый этап – технический, который будет длиться около года. Второй – биологический. Его хотят успеть завершить за полгода.Сначала котлован засыпят грунтом, поверхность изолируют от дождей и снега.Только после этого на бывшей свалке верхний слой почвы удобрят и посадят смесь трав.Проект ликвидации пройдет экологическую экспертизу. В администрации планируют, что работы войдут в федеральную программу рекультивации твёрдых бытовых отходов.