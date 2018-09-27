О помощи у жителей области просят судебные приставы

О помощи у жителей области просят судебные приставыСудебные приставы Меленковского района разыскивают 7-летнего ребенка.Денис Кузнецов жил с мамой, пока его не похитил родной отец – Владимир Кузнецов. По решению суда мужчина должен был передать мальчика матери, но не сделал этого.На вид ребенку около 8-ми лет, у него светлые глаза и светлые волосы. Местонахождение мальчика неизвестно.Если у вас есть информация о том, где может быть Денис или его папа, приставы заместителю начальника ООРРИДиРД УФССП по Владимирской области Равицкой Марине Евгеньевне по телелефону 8(4922) 32-29-42. А также судебному приставу-исполнителю Денисовой Светлане Владимировне по телефону 8(49247)2-46-01.