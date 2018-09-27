Банк одобрил кредит, и мужчина получил денежные средства. Однако позже выяснилось, что гражданин предоставил в банк поддельные документы...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району задержали 42-летнего приезжего по подозрению в мошенничестве в сфере кредитования.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от сотрудника одного из банков. Как рассказал заявитель, неизвестный мужчина обратился в их организацию для оформления кредита на сумму более 1,6 млн рублей. Банк одобрил кредит, и мужчина получил денежные средства. Однако позже выяснилось, что гражданин предоставил в банк поддельные документы.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства на Одесской улице. Им оказался 42-летний приезжий. Денежными средствами мужчина распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Нижегородскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18