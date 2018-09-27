Движение на участке трассы будет полностью перекрыто 28 сентября с 3:30 до 4:10

Движение на участке трассы будет полностью перекрыто 28 сентября с 3:30 до 4:10Движение транспорта будет ограничено на трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе Владимирской области ночью 28 сентября, сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород».Движение будет ограничено на 101-м километре трассы в связи с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода.Проезжая часть в сторону Москвы 28 сентября с 2:00 до 5:30 будет сужена до одной полосы. Движение на этом участке трассы будет полностью перекрыто с 3:30 до 4:10.