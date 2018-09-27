27.09.2018

2018-09-27 11:50:44

В Татарстане опрокинулась фура с кислотой

На регулируемом перекрестке дорог Мамадыш – Кукмор и Мамадыш – Тюлячи в Мамадышском районе Татарстана грузовой автомобиль MAN с цистерной углекислоты опрокинулся на дорогу, передает портал . По предварительным данным, 35-летний водитель фуры не справился с управлением. От удара целостность цистерны нарушилась и ее содержимое стало выливаться на проезжую часть. В ДТП пострадал водитель грузовика. Его доставили в больницу.