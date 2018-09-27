Целью конкурса – воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних.

Ежегодный конкурс «Безопасное колесо» проводится Управлением образования совместно с Госавтоинспекцией с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики дорожно-транспортных происшествий среди несовершеннолетних.Вязниковские Управление образования и центр дополнительного образования детей совместно с ОГИБДД ОМВД России по Вязниковскому району провели в городе Вязники районный этап конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018».Школьники подготовили презентации по навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, отвечали на вопросы по ПДД, решали задачи на знание дорожных знаков и оказание первой медицинской помощи. Ребята продемонстрировали навыки фигурного вождения велосипеда.Во время соревнований участники показали не только отличные знания дорожной безопасности, но и проявили смекалку и художественное мастерство. Команды-победители получили заслуженные грамоты и памятные подарки.Районный конкурс «Безопасное колесо – 2018», проводимый при участии ОГИБДД Камешковского ОМВД, состоялся и в городе Камешково. Свои знания в личных и командных зачетах ЮИДовцы продемонстрировали на этапах «Знатоки ПДД», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний» и «Фигурное вождение велосипеда».В одном из самых зрелищных этапов конкурса «Фигурное вождение велосипеда» первое место завоевала команда Серебровской школы. На этапе «Основы безопасности жизнедеятельности» победу одержала команда начальной общеобразовательной школы № 2 города Камешково. По итогам творческого конкурса победителем стала команда Новкинской школы, которая также стала лидером этапов «Основы медицинских знаний», «Знатоки ПДД» и абсолютным победителем соревнований.По словам самих юных инспекторов движения, они с радостью принимают участие в ежегодном соревновании, ведь так они закрепляют свои знания, позволяющие ориентироваться в непростых дорожных ситуациях.