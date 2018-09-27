Всего в рейтинг попало 150 городов со всей страны

Всего в рейтинг попало 150 городов со всей страныАналитики Domofond.ru узнали, как жители страны оценивают работу общественного транспорта в своих регионах. По результатам опроса интервьюеры составили рейтинг из 150 городов.В топ-20 рейтинга работы автобусов и троллейбусов попали сразу 3 города Владимирской области.Горожанам предложили оценить, насколько их устраивает работа общественного транспорта по шкале от 1 до 10 баллов.Областной центр занял почетное место в первой десятке. Владимирцы оценили городскую систему общественного транспорта в среднем на 8 баллов. Муром и Ковров тоже оказались на высокой строчке рейтинга и расположились на 13 и 16 местах, набрав 7,8 балла.