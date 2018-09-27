В квартире у мужчины нашли большой ассортимент запрещенных веществ

В квартире у мужчины нашли большой ассортимент запрещенных веществЖителя Владимира подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба транспортной полиции.В лесном массиве рядом с железной дорогой полицейские задержали 27-летнего мужчину, который пытался забрать «закладку» с запрещенными веществами. При обыске у молодого человека нашли прозрачный пакет, обмотанный изолентой. Внутри него правоохранители обнаружили комкообразное вещество коричневого цвета.По заключению экспертов, с собой у владимирца был гашиш весом почти 50 грамм.Полицейские обыскали и квартиру задержанного. Там нашелся целый «урожай. Он хранил у себя дома 3 килограмма гашиша, 100 грамм амфетамина и 88 грамм марихуаны.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное по статье 228, - лишение свободы на срок до 20 лет.