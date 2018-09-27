Все они составлены в соответствии со школьной образовательной программой

Все они составлены в соответствии со школьной образовательной программойВ рамках федерального проекта «Живые уроки» в Музейном центре «Палаты» прошли сертификацию 3 экскурсионные программы Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника:Литературно-музыкальная композиция «Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают... » об одном дне из жизни города Владимира в годы Великой Отечественной войны; Футквест «По Егорьевской» – развлекательно-приключенческая, познавательная игра, связанная с историей двух старинных владимирских улиц: Спасской и Георгиевской;Командная игра-поиск «А вы знаете, кто такой Владимир Храповицкий?», посвящённая крупному лесопромышленнику, владельцу «царского» имения Муромцево, последнему предводителю дворянства Владимирской губернии.Татьяна Козловская, руководитель федерального проекта «Живые уроки», и Светлана Преутеско, директор ИМЭК, отметили высокий уровень представленных сотрудниками музея программ. Все они составлены в соответствии со школьной образовательной программой для учащихся 5 – 11 классов.Всего Центр музейной педагогики Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника подготовил 70 экскурсионных предложений. Это – разнообразные интерактивные занятия, квесты, мастер-классы, которые организуются на основе музейных экспозиций во Владимире, Суздале и Гусь-Хрустальном.Музей-заповедник активно сотрудничает с российскими туроператорами и готов оказать им всестороннюю помощь в формировании экскурсионно-образовательных туров, знакомящих с культурным наследием Владимирской земли.Для справки:Экскурсионно-образовательный проект «Живые уроки» был создан в 2015 году по задумке генерального директора туристической компании «Интерс-Рус» и члена Координационного совета по развитию детского туризма Татьяны Козловской. Первые «Живые уроки» прошли в Москве несколько лет назад. Одна из главных его идей – внедрение экскурсионно-туристских мероприятий в общеобразовательный процесс. Проект оказался настолько интересным, что его подхватили в разных областях.Чтобы получить сертификацию на первые детские туристические маршруты, экспертам из Москвы владимирцы показали, каким путем пойдут и поедут юные туристы. В итоговой оценке специалисты учтут работу туроператоров, качество дорог, парковок и гостиниц, объектов питания и даже опыт экскурсоводов.На координационном совете, который проходил на прошлой неделе, принято решение: Владимир и еще шесть регионов в 200-километровой зоне от Москвы будут сформированы в первое образовательное кольцо.Руководители проекта утверждают, что первые детские образовательные экскурсии во Владимирской области появятся к следующему учебному году. В ближайшее время начнут работу пробные фрагменты маршрутов, первыми исторический регион посетят школьники из Москвы.