Желающие могут проводить самостоятельные экскурсии на объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Желающие могут проводить самостоятельные экскурсии на объектах Владимиро-Суздальского музея-заповедникаГосударственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник объявляет о начале регистрации желающих на прохождение аккредитации для проведения самостоятельных экскурсий на объектах музея-заповедника.Опыт взаимодействия аккредитованных экскурсоводов, накопленный музеем за прошлый год, – в основном, положительный. Поэтому администрация музея приняла решение продолжить данный вид сотрудничества с частными независимыми гидами. Параллельно музей усилит работу по ограничению деятельности нелегальных экскурсоводов на своей территории. Одним из первых шагов в этом направлении стали единые «», ознакомиться с которыми необходимо каждому посетителю или сотруднику.Стоимость аккредитации в 2019 году немного возросла, так как расширился маршрут аккредитации. Необходимая информация об аккредитации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике будет доступна всем желающим, подавшим в указанные сроки полностью заполненные заявления.Для получения аккредитации желающим необходимо сделать несколько несложных действий:Ознакомиться с текстом «Положения об аккредитации экскурсоводов в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике», размещенном на сайте музея.Скачать и заполнить заявление о желании получить аккредитацию в музее-заповеднике. В срок до 10:00 МСК 08 октября 2018 года направить заполненное заявление на электронный почтовый адрес На указанный Вами адрес электронной почты или номер мобильного телефона придет сообщение о дате и месте проведения установочного собрания соискателей, на котором Вы получите дальнейшую информацию о предстоящей процедуре аккредитации.После установочного собрания, по Вашему желанию, заполняется анкета соискателя, соглашение об обработке персональных данных, определяется дата и время персонального собеседования.Собеседование:Если собеседование выявляет недостаточный уровень знаний и навыков соискателя для самостоятельного проведения экскурсий на объектах музея-заповедника, предлагается платная услуга информационно-консультационного характера для более подробного ознакомления с объектами показа. Информационно-консультационные услуги музей будет оказывать во Владимире и Суздале в октябре-декабре 2018 года.При успешном прохождении собеседования соискателю предлагается подать необходимые документы для заключения договора на прохождение аккредитации и оплатить аккредитационный взнос в соответствии с Положением об аккредитации.Внимание!Информация об аккредитации предоставляется только заявителям и только по указанным в заявлении персональным контактным данным. Количество принимаемых заявлений ограничено.Заявления, поступившие на указанный адрес электронной почты после 10:00 МСК 08 октября 2018 года рассматриваться не будут.