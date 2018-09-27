Офис одной из самых масштабных финансовых пирамид был открыт и областном центре

Офис одной из самых масштабных финансовых пирамид был открыт и областном центреЦентральный банк РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности бренда «Кэшбери». Информация о нем передана Генеральную прокуратуру РФ и МВД.Компании группы «Кэшбери» работают с сетевым маркетингом, обещают высокий доход, размещают агрессивную рекламу в СМИ. Лицензий Банка России у них нет.По оценкам экспертов, «Кэшбери» вовлекли в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид за последние годы, в том числе и во Владимирской области.Банк России предупреждает владимирцев о риске, связанном с вложением денег в этот «проект». Его деятельность нелегальна.В 2015-2018 годах Банк России зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.