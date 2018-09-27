В квартиры горожан уже начали давать тепло

В квартиры горожан уже начали давать теплоВ день поэтапного начала отопительного сезона сити-менеджер Владимира Андрей Шохин дал распоряжение открыть «горячую линию» по вопросам качества теплоснабжения. За нее будет отвечать городское управление ЖКХ.Уже сегодня в квартиры владимирцев начали давать тепло. Если у вас есть вопросы или проблемы с теплоснабжением, обращайтесь по телефонам: 53-42-36, 45-01-04, 53-26-30.А график подключения отопления можно посмотреть .