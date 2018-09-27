Америка. Гастроли Русских артистов. Очередь выступать Киркорову. Тут к нему подходит "новый негр" и предлагает ему - "Нафиг тебе тут напрягаться, ты подержись за мой х%й я тебе 10 штук зелени дам", ну Киркоров поломался, отвернулся, но взял в руку х%й. Ну и Негр отдал ему бабки.
Москва. Киркоров возвратился из гастролей и через месяц у него начала рука чернеть. Он бежит к лекарям, к целителям, мол что за хрень, как её лечить. Ну лекари и говорят, что нужно поехать на священное озеро Байкал и на рассвете омыть руки в нём.
Байкал. На рассвете Киркоров моет руки в озере, а рядом рыбаки квасят, и один говорит второму - "О, б%я, смотри, Киркоров руки в озере моет", второй ему - "Да ты достал меня, то тебе мерещится, что Меладзе рот полоскает, то Леонтьев жо
еще анекдот!