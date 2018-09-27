Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условно

Мужчина приговорен к двум годам лишения свободы условноЛенинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику УФСИН, который пообещал за вятку оказать содействие в поступлении во Владимирский юридический институт ФСИН России.Установлено, что осужденный предложил жительнице Владимирской области за взятку в размере 400 тысяч рублей «решить вопрос» о поступлении в вуз ее близкого родственника. Деньги якобы предназначались для передачи должностным лицам областного УФСИН.Обвиняемый был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при передаче денег. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 50 тысяч рублей.