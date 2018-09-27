Принятие законопроекта о пенсионных изменениях позволит обеспечить быстрый рост пенсий россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения соответствующего документа в окончательном чтении. По его словам, размер пенсионных выплат увеличится уже в этом году.

Принятиезаконопроекта о пенсионных изменениях позволит обеспечить быстрый ростпенсий россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогамрассмотрения соответствующего документа в окончательном чтении. По егословам, размер пенсионных выплат увеличится уже в этом году.Председательнижней палаты напомнил, что в России проживают более 46 миллионовпенсионеров, и их средняя пенсия составляет 14 тысяч рублей. "И если мы свами не будем повышать пенсию темпами выше, чем инфляция, то 46,5 млнчеловек будут жить очень бедно", – пояснил Володин, обращаясь к коллегампо депутатскому корпусу.Поего словам, парламентарии должны сделать все, чтобы пенсия рослабыстрыми темпами. Эта задача, отметил спикер, и была решена путемпринятия законопроекта о пенсионных изменениях. Председатель нижнейпалаты подчеркнул, что к окончательному чтению количество поддержавшихнормативно-правовой акт депутатов выросло.Володин отметил, что пенсии россиян начнут увеличиваться уже в этом году и продолжат расти в следующем. Он уточнил, что в ближайшее время размер пенсий повысится до 20 тысяч рублей.СпикерГосдумы напомнил, что законодатели также приняли конвенцию 102Международной организации труда, которая устанавливает размер пенсии нениже 40% от той зарплаты, с которой уходит работник. Это решение людиждали очень долго, сказал Володин.Напомним,нижняя палата в четверг, 27 сентября, приняла в окончательном чтениизаконопроект о совершенствовании пенсионной системы. Документ принят сучетом поправок, прежде всего тех, которые были внесены на рассмотрениеГосдумы президентом России Владимиром Путиным. Инициативы главыгосударства значительно улучшили документ и были одобрены всеми думскимифракциями.Принятыйзаконопроект предполагает повышение пенсий выше уровня инфляции.Начиная со следующего года индексация пенсий будет осуществляться не с 1февраля, как это было раньше, а с 1 января.Устанавливаетсявозраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет (в прежней редакциидокумента предлагалось с 63) и для мужчин с 65 лет. Многодетные материсмогут выйти на пенсию еще раньше в зависимости от количества детей. Те,кто должен был уйти на заслуженный отдых в ближайшие годы, смогутоформить пенсионные выплаты на шесть месяцев раньше.Крометого, принятая редакция документа снижает на три года стаж, необходимыйдля досрочного выхода на пенсию. Теперь это 37 лет для женщин и 42 годадля мужчин. Также вводится повышенный размер пенсионных выплат за более30 лет работы на селе.Изменениябудет вводиться поэтапно с 2019 года и не затронут нынешних пенсионеров– это около 46,5 млн человек. Более того, сохраняются все пенсионныельготы для людей предпенсионного возраста – женщин с 55 лет и мужчин с60.