Президент Украины Петр Порошенко накануне выступил на сессии Генеральной
ассамблеи ООН. Поездка лидера Незалежной
в Нью-Йорк совпала с его днем рождения: 26 сентября ему исполнилось 53
года. По этому поводу бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко
обрушился с резкой критикой на Порошенко, пожелав ему всего
наихудшего.
Президент Украины Петр Порошенко накануне выступил на сессии Генеральной
ассамблеи ООН. Поездка лидера Незалежной
в Нью-Йорк совпала с его днем рождения: 26 сентября ему исполнилось 53
года. По этому поводу бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко
обрушился с резкой критикой на Порошенко, пожелав ему "всего
наихудшего".
Президента Украины экс-парламентарий назвал "Петром кровавым", пожелав, чтобы следующий день рождения лидер Незалежной
отметил в Гаагском трибунале.
"За все то зло и боль, что эта тварь
причинила моей стране и народу! Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!"
– говорится в обращении бывшего депутата.
Журавко
отметил, что Порошенко в очередной раз жаловался с трибун ООН на
"российскую агрессию". А в этот самый момент, подчеркнул политик,
подконтрольные Киеву радикалы заносили в базу данных скандального сайта
"Миротворец" священников Украинской православной церкви Московского
патриархата. Происходящему в Незалежной беззаконию не видно ни конца, ни края, сокрушается Журавко.
Напомним,
ранее украинский лидер оказался в центре очередного скандала. Когда
один из журналистов спросил Порошенко о предвыборных обещаниях, тот
нахамил в ответ, после чего поспешил спрятаться за охраной.
Соответствующая видеозапись появилась в Сети.
На
кадрах видно, что президент Украины, услышав щекотливый вопрос, резко
хватает микрофон и что-то говорит. Затем охрана отгоняет "неудобного"
журналиста.
Позже корреспондент рассказал, что не ожидал такой реакции
от главы государства. Если так ведет себя президент, то чего можно ожидать от местных депутатов и чиновников, задается риторическим вопросом журналист.