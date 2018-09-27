Президент Украины Петр Порошенко накануне выступил на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Поездка лидера Незалежной в Нью-Йорк совпала с его днем рождения: 26 сентября ему исполнилось 53 года. По этому поводу бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко обрушился с резкой критикой на Порошенко, пожелав ему всего наихудшего.

Президент Украины Петр Порошенко накануне выступил на сессии Генеральнойассамблеи ООН. Поездка лидера Незалежнойв Нью-Йорк совпала с его днем рождения: 26 сентября ему исполнилось 53года. По этому поводу бывший депутат Верховной рады Алексей Журавкообрушился с резкой критикой на Порошенко, пожелав ему "всегонаихудшего".Президента Украины экс-парламентарий назвал "Петром кровавым", пожелав, чтобы следующий день рождения лидер Незалежнойотметил в Гаагском трибунале."За все то зло и боль, что эта тварьпричинила моей стране и народу! Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!"– говорится в обращении бывшего депутата.Журавкоотметил, что Порошенко в очередной раз жаловался с трибун ООН на"российскую агрессию". А в этот самый момент, подчеркнул политик,подконтрольные Киеву радикалы заносили в базу данных скандального сайта"Миротворец" священников Украинской православной церкви Московскогопатриархата. Происходящему в Незалежной беззаконию не видно ни конца, ни края, сокрушается Журавко.Напомним,ранее украинский лидер оказался в центре очередного скандала. Когдаодин из журналистов спросил Порошенко о предвыборных обещаниях, тотнахамил в ответ, после чего поспешил спрятаться за охраной.Соответствующая видеозапись появилась в Сети.Накадрах видно, что президент Украины, услышав щекотливый вопрос, резкохватает микрофон и что-то говорит. Затем охрана отгоняет "неудобного"журналиста.Позже корреспондент рассказал, что не ожидал такой реакцииот главы государства. Если так ведет себя президент, то чего можно ожидать от местных депутатов и чиновников, задается риторическим вопросом журналист.