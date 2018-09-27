Меган Маркл несколько лет назад познакомилась с мужчиной, который изменил ее жизнь. И это не был принц Гарри, как многие могли бы подумать.

Меган Маркл несколько лет назад познакомилась с мужчиной,который изменил ее жизнь. И это не был принц Гарри, как многие могли быподумать.В 2015 году будущая герцогиня Сассекская подружилась снеким "мистическим" человеком по имени Лайт (Light – Свет). Который, по ее словам, обладал "спокойнойуверенностью" и познакомил ее с трансцендентальной медитацией.По началу Маркл скептически относилась к идеям, которыепроповедовал ее новый странный знакомый. Но вскоре общение с ним сталооказывать положительное влияние на ее жизнь."Я не могу сказать почему и как это происходит, но я скажувам, что это хорошо для меня. Я просто счастлива. И знаю точно, что этоблагодаря медитации", – писала тогда знаменитость общаясь в личном блоге. Маркл объяснила, что благодаря медитации она сможет изменитьсвою жизнь и траекторию своего будущего – добиться большого успеха, большегоудовлетворения от жизни, счастья и снижения тревоги."Я знаю, вы можете назватьмиллион оправданий относительно того, почему это глупо или почему у вас нетвремени на это. Я тоже раньше так думала. Как-то я сказала Лайту, что в моем графикенет даже нескольких свободных минут, чтобы помедитировать. И он сказал мне, чтоименно поэтому мне требуется медитировать в два раза больше, чем остальным", -отметила будущая супруга принца Гарри.Также звезда описала пять ступеней, медитации, которые используетсама. Сначала Меган советует найти удобное уединенное место. Потом необходимоподумать, сколько времени вы готовы уделить этому процессу, однако будильникставить нельзя, необходимо самому научиться выходить из процесса вовремя. После нужно сосредоточится на дыхании и постараться отпустить сознание. Далее,по ее словам, необходимо принять свои мысли."Пусть ваши мысли приходят и уходят – когда вы забываете иосознаете, что медитируете, лучше не сопротивляться никаким мыслям, включаяидеи, песни, разговоры, образы, чувства или ощущения", – посоветовала девушка. Об этом сообщает express.co.uk.