Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в Сети новый влог. Некоторым он показался непристойным и безобразным.

Телеведущая Алена Водонаеваопубликовала в Сети новый влог. Некоторым он показался непристойным ибезобразным.Алена опубликовала в YouTubeролик, посвященный ее поездке на фестиваль "Burning Man", который проходил впустыне Блэк-Рок в США. О выходе нового выпуска знаменитость сообщила в личномаккаунте в Instagram."Особо чувствительным исвятым – настоятельная рекомендация не переходить по ссылке в шапке моегопрофиля 😉 Всем остальным – WELCOME! Комменты свпечатлениями пишите сюда, буду читать каждый 👌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предупредила поклонников Алена. Также онаопубликовала трейлер нового эпизода, от которого у поборников марали волосывстали дыбом.Звезда и ее муж музыкант – АлексейКомов оторвались на славу. Они рассказали о том, чем занимаются в супружескойпостели, познакомили с полуголыми участниками фестиваля, а также установленными в пустыне произведениями современного искусства.Примечательно, чтоВодонаева выбирала для съемок экстремально провокационные наряды, неоставляющие простора для воображения, что многие интернет-обыватели посчитали вульгарным.Один из пользователей Сети набросился на Алену в комментариях."Как много людей, у кого вголове полный трэш! И ЭТО для вас "классный влог", "о, как круто", "я бы тожетак хотела"?! То есть разговоры про маленькие и большие пенисы, соски, задницы,передницы и о том, КАК Косинус "***" Алену вам безумно интересно?! Деградацияна лицо! Водонаева поймала волну, она решила публику брать нахрапом засчетвульгарности, пошлости и разврата и на этом играет. Пипл хавает, Аленушкахайпует!" – написал он. "Жопку-то поролоновую, что, забыла пристегнуть на фестивале, как ты это делаешь обычно для фотосъемок? Что за плоский, тощий неаппетитный зад на всех видео с Burning Man?"– поддержал его другой фолловер.Справедливости ради, были и те, кому видео телеведущейпришлось по вкусу. Они отмечали отличное чувство юмора девушки и еераскрепощенность.