Телеведущая Алена Водонаева
опубликовала в Сети новый влог. Некоторым он показался непристойным и
безобразным.
Телеведущая Алена Водонаева
опубликовала в Сети новый влог. Некоторым он показался непристойным и
безобразным.
Алена опубликовала в YouTube
ролик, посвященный ее поездке на фестиваль "Burning Man", который проходил в
пустыне Блэк-Рок в США. О выходе нового выпуска знаменитость сообщила в личном
аккаунте в Instagram.
"Особо чувствительным и
святым – настоятельная рекомендация не переходить по ссылке в шапке моего
профиля 😉 Всем остальным – WELCOME! Комменты с
впечатлениями пишите сюда, буду читать каждый 👌(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – предупредила поклонников Алена. Также она
опубликовала трейлер нового эпизода, от которого у поборников марали волосы
встали дыбом.
Звезда и ее муж музыкант – Алексей
Комов оторвались на славу. Они рассказали о том, чем занимаются в супружеской
постели, познакомили с полуголыми участниками фестиваля, а также установленными в пустыне произведениями современного искусства.
Примечательно, что
Водонаева выбирала для съемок экстремально провокационные наряды, не
оставляющие простора для воображения, что многие интернет-обыватели посчитали вульгарным.
Один из пользователей Сети набросился на Алену в комментариях.
"Как много людей, у кого в
голове полный трэш! И ЭТО для вас "классный влог", "о, как круто", "я бы тоже
так хотела"?! То есть разговоры про маленькие и большие пенисы, соски, задницы,
передницы и о том, КАК Косинус "***" Алену вам безумно интересно?! Деградация
на лицо! Водонаева поймала волну, она решила публику брать нахрапом засчет
вульгарности, пошлости и разврата и на этом играет. Пипл хавает, Аленушка
хайпует!" – написал он. "Жопку-то поролоновую, что, забыла пристегнуть на фестивале, как ты это делаешь обычно для фотосъемок? Что за плоский, тощий неаппетитный зад на всех видео с Burning Man?"– поддержал его другой фолловер.
Справедливости ради, были и те, кому видео телеведущей
пришлось по вкусу. Они отмечали отличное чувство юмора девушки и ее
раскрепощенность.