Звезде телестройки Илье Яббарову вновь пришлось оправдываться. Бывшая любовница заявила, что он ее избил.

Звезде телестройки Илье Яббарову вновь пришлосьоправдываться. Бывшая любовница заявила, что он ее избил.Сегодня, 27 сентября, Дарья Осенкова, которая тоже недавножила на "Доме-2" рассказала подписчикам своего миклоблога, что Илья нанес ейувечья. Она показала кровоточащую ссадину около глаза и огромный синяк вокруг."Яббаров понесет наказание", – подытожила Осенкова. А послевсем сообщила, что написала заявление в полицию.Мужчина уверяет, что все это наглая ложь. Он советует Дарьепрекратить говорить о нем гадости. "Все ерунда! Ничего она не погибла! Онаклевещет на меня. У меня вся переписка есть, видеообращение, как онаизвиняется, что она все это выдумала и высосала из пальца", – объяснил молодой мужчинав интервью.По словам участника телестройки, однажды он действительно сней поругался и даже немного применил к ней физическую силу, но не такую,которая могла бы привести к таким жутким последствиям. Илья сообщил, что все этагрязь на него льется из-за давнего конфликта. "Еще когда мы с Аленойрасстались, эта тема была, что она, якобы, со мной переспала. Я просто не люблюлюдей, которые врут", – поведал мужчина.Девушка несколько раз извинялась перед ним в переписке, нона людях продолжала поносить его. Тогда у Яббарова не выдержали нервы. "Естественно,я сорвался, дал ей подзатыльник, но на тет-е с Орловой я извинился, сказал, чтопоступил неправильно. Считаю, что она хайпует, делает тему", – рассудилучастник "Дома-2".Однако Илья не переживает особо по поводу обвинения в зверскомизбиении. Он подключил к своей проблеме друзей из правоохранительных органов,которые рассказали, что и как ему делать. "Никакого уголовного дела, этоабсолютный бред…", – сообщил Яббаров изданию Dom2Life.ru.