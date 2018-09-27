Звезде телестройки Илье Яббарову вновь пришлось
оправдываться. Бывшая любовница заявила, что он ее избил.
Звезде телестройки Илье Яббарову вновь пришлось
оправдываться. Бывшая любовница заявила, что он ее избил.
Сегодня, 27 сентября, Дарья Осенкова, которая тоже недавно
жила на "Доме-2" рассказала подписчикам своего миклоблога, что Илья нанес ей
увечья. Она показала кровоточащую ссадину около глаза и огромный синяк вокруг.
"Яббаров понесет наказание", – подытожила Осенкова. А после
всем сообщила, что написала заявление в полицию.
Мужчина уверяет, что все это наглая ложь. Он советует Дарье
прекратить говорить о нем гадости. "Все ерунда! Ничего она не погибла! Она
клевещет на меня. У меня вся переписка есть, видеообращение, как она
извиняется, что она все это выдумала и высосала из пальца", – объяснил молодой мужчина
в интервью.
По словам участника телестройки, однажды он действительно с
ней поругался и даже немного применил к ней физическую силу, но не такую,
которая могла бы привести к таким жутким последствиям. Илья сообщил, что все эта
грязь на него льется из-за давнего конфликта. "Еще когда мы с Аленой
расстались, эта тема была, что она, якобы, со мной переспала. Я просто не люблю
людей, которые врут", – поведал мужчина.
Девушка несколько раз извинялась перед ним в переписке, но
на людях продолжала поносить его. Тогда у Яббарова не выдержали нервы. "Естественно,
я сорвался, дал ей подзатыльник, но на тет-е с Орловой я извинился, сказал, что
поступил неправильно. Считаю, что она хайпует, делает тему", – рассудил
участник "Дома-2".
Однако Илья не переживает особо по поводу обвинения в зверском
избиении. Он подключил к своей проблеме друзей из правоохранительных органов,
которые рассказали, что и как ему делать. "Никакого уголовного дела, это
абсолютный бред…", – сообщил Яббаров изданию Dom2Life.ru.