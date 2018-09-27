Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла новый информационный вброс об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме сомнительных данных обвинение так и не потрудилось найти никаких убедительных доказательств.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова разнесла новый информационный вброс об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых обвиняют в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Кроме сомнительных данных обвинение так и не потрудилось найти никаких убедительных доказательств.Великобритания, выступающая главным обвинителем России в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, продолжает разыгрывать перед мировой общественностью яркое, красочное, но лишенное какого-либо смысла шоу, уверены эксперты. Очередным его эпизодом стало "расследование" группы Bellingcat, которые часто используются для провокаций и публикации сомнительных данных, под которыми официальным лицам ставить свои подписи не с руки.На сей раз сетевые эксперты заявили, что им якобы удалось установить настоящую личность Руслана Боширова. Дескать, мужчину, попавшего в поле зрения камер наблюдения в Солсбери и давшего интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян, на самом деле зовут Анатолий Чепига, он является Героем России и принимал участие во второй чеченской войне и других спецоперациях.О качестве доказательств, которыми "эксперты" Bellingcat подтверждают свои слова, говорить не приходится – по традиции ими стали мутные фотографии и ссылки на "анонимные источники". Отметим, ранее эти же энтузиасты попались на подделке фотографий и видео для материала с обвинениями против России по делу о крушении Boeing под Донецком.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова указала на странное совпадения времени публикации доклада и новых заявлений премьер-министра Великобритании. "Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России", – написала она на своей странице в Facebook."Доказательств нет – соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: ЧТО ПРОИЗОШЛО В СОЛСБЕРИ?", – заметила она. "Вопрос прежний: когда будут предъявлены какие-нибудь доказательства причастности хоть кого-нибудь к, как нам говорит Лондон, отравлению в Солсбери?", – заключила Мария Захарова.