Молодой человек присвоил мобильный телефон своего знакомого и открыто похитил товары из двух магазинов самообслуживания.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждены уголовные дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж) и ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Установлено, что подозреваемый, дважды, находясь в торговых залах магазинов самообслуживания, расположенных в городе Кольчугино, открыто похитил продукты питания и алкогольную продукцию на общую сумму около двух тысяч рублей.Также молодой человек подозревается в присвоении мобильного телефона своего знакомого. Фигурант попросил у 26-летнего приятеля воспользоваться телефоном и, пока последний отошел в магазин, скрылся. Вернувшись, потерпевший не обнаружил ни друга, ни своего мобильного телефона стоимостью 15 тысяч рублей. На просьбы вернуть аппарат 20-летний кольчугинец отвечал отказом.Полицейские задержали злоумышленника на территории города Кольчугино. Подозреваемый в совершении преступлений признался в содеянном.В настоящее время расследование уголовных дел продолжается. Мобильный телефон изъят и возвращен владельцу.