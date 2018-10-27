Евгений Сидихин принимает поздравления. Его дочь беременна.

Евгений Сидихин принимает поздравления. Его дочь беременна.Актриса Полина Сидихина, дочь Евгения Сидихина сообщила радостную новость. Очень скоро ее звездный папа станет дедушкой.О беременности Полина объявила весьма оригинально. В день своего 30-летия она опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с огромным животом."Что-то круглое в моих руках подсказывает мне что в новом десятилетии мне предстоит узнать нечто необыкновенное ", – подписала Пина снимок (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).Для Евгения Сидихина это будет первый ребенок. У актера трое дочерей, но завести малыша решилась пока только Полина.