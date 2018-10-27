Евгений Сидихин принимает поздравления. Его дочь беременна.
Евгений Сидихин принимает поздравления. Его дочь беременна.
Актриса Полина Сидихина, дочь Евгения Сидихина сообщила радостную новость. Очень скоро ее звездный папа станет дедушкой.
О беременности Полина объявила весьма оригинально. В день своего 30-летия она опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена с огромным животом.
"Что-то круглое в моих руках подсказывает мне что в новом десятилетии мне предстоит узнать нечто необыкновенное ", – подписала Пина снимок (орфография и пунктуация автора сохранены – прим.ред.).
Для Евгения Сидихина это будет первый ребенок. У актера трое дочерей, но завести малыша решилась пока только Полина.