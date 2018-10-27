В поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно- поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долей вероятности принадлежат знаменитому поэту и писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только в Азербайджане, но и во всем мире.

поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно-поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долейвероятности принадлежат знаменитому поэтуи писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только вАзербайджане, но иво всем мире.2008 году по совместной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева иЮНЕСКО отмечалось 100-летие поэта. Егоименем названы улицы и станция метро в Баку, в столице Азербайджана установленпамятник поэту. Мушфиг по правусчитается также и советским поэтом, разделившим трагическую судьбу многих своихколлег-литераторов: известно, что его смелые стихи с критическим взглядом навласть серьезно раздражали чиновников тоталитарного режима, что, в конце концов, привело к аресту Микаила по надуманному делу,неправедному приговору ирасстрелу.Местонахождение могилы Мушфига оставалось загадкой. По словамисследователя его творчества азербайджанского ученого Фирудина Гурбансоя,изначально было известно, что казнь Мушфига произошла в корпусе смертиБаиловской тюрьмы, при этом ходили слухи о том, что палачи сбросили его тело в Каспийскоеморе.Однаконедавно группа исследователей, занимавшаяся по инициативе бизнесмена ФархадаАхмедова поиском последнего пристанищаего отца, случайно обнаружила массовое захоронение близ поселка Пута. Выяснилось, что в этомместе погребены останки многочисленных жертв политических репрессий. Среди них удалось определить и останки, которые, судя по многим деталям, с большой долей вероятности могутпринадлежать Микаилу Мушфигу."Хотелосьбы верить, что найденные останки принадлежат выдающемуся поэту", – высказалсяпо поводу находки занимающийся изучением творчества поэта кандидат филологических наукФирудин Гурбансой. Ученый считает, чтообнаружение останков поэта в преддверии его юбилея можно считать знамением.Нескольколет назад благодаря инициативе предпринимателя Фархада Ахмедова удалосьотыскать и идентифицировать останки расстрелянного в 1956 году первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР,руководившего республикой два десятилетия, с 1933 по 1953 год, МирджафараБагирова. При помощи проведенных вЛондоне лабораторных исследований, для которых пришлось взять анализ ДНКсестры Багирова и крови ееправнучки, ученые полностью подлинность останков этого известногогосударственного деятеля. После этого бизнесмен предложил вложить немалые собственные средства встроительство музея, связанного с историей выдающихся азербайджанских личностей.Судяпо всему, такая же кропотливая работапредстоит и для подтверждения подлинности останков азербайджанского поэтаМикаила Мушфига, а также обнаруженных в захоронении в поселке Пута останковавтора гимна Азербайджанской республики Ахмеда Джавада, известногогосударственного деятеля Айны Султановой и других жертв репрессий. По словам участникапоискового проекта редактора портала Эйнуллы Фатуллаева, осенсационных находках сразу былипроинформированы государственныеорганы Азербайджана и общественные организации – Министерствокультуры, Союз писателей, республиканскаяАкадемия наук.Однакореакция министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева на итоги деятельностипоисковиков оказалась неожиданно негативной. "Пусть общественность не веритподобным сенсационным новостям", – чиновник, добавив, что "говорить оместонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будетопределено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута".Судяпо тональности этого заявления, глава азербайджанского Минкульта не только неторопится, но и не слишком заинтересован в скорейшем проведении научно-медицинского исследования обнаруженнойнаходки. Такая позиция может быть обусловлена ничем иным как бюрократической позицией,не терпящей незапланированных отклонений от плана мероприятий празднования110-летней годовщины со дня рождения Микаила Мушфига.Когда-тоЕвгений Евтушенко написал знаменитые строки: "Тираны поэтов не понимают…". Времена поменялись, но иные министрыпо-прежнему не понимают ни поэтов, ни чаяний своего народа, который видит в находке поисковиков исторический шансустановить истину и отдать долг памяти кумиру ушедшего века. За реакциейминистра культуры Гараева отчетливо видится стремление закрыть тему, которая невписывается в стандарты ведомственной бюрократии. В связи с этим возникаютвопросы к фигуре самого министра и его послужному списку.Донедавних пор Абульфас Гараев отвечал в правительстве республики за развитиетуризма, но совершенно в этом не преуспел.Достаточно сказать, что в Азербайджан сегодня ежегодно приезжает не многим более 100 тысяч иностранныхтуристов, в то время как в соседнююГрузию – почти миллион. И это в то время, как президент страны Ильхам Алиевставит задачу всемерного развития курса на открытость Азербайджана. При этомпро самого министра в республике ходят разговоры о коррупционных схемах пристроительстве горнолыжного курорта, близких родственниках, имеющих подряды отминистерства и принадлежащем семье чиновника доме на юге Франции.Находкагруппы энтузиастов, которые вели работыбез всякой поддержки со стороны азербайджанского Минкульта, как минимум нуждается в особомвнимании со стороны профильного министра. Но вместо этого Гараев взялсяупрекать поисковиков, обвиняя их встремлении "пиариться на памяти поэта".Междутем, никто из выдвинувших версию принадлежности найденных останков Микаилу Мушфигуне утверждал это со стопроцентнойуверенностью. Участвовавшие в экспедиции журналисты и ученые лишь основываясь на имеющихся фактах и многихдеталях своей находки заявляют о том,что останки, скорее всего, могут принадлежать Мушфигу. Однако высокопоставленныйчиновник почему-то считает возможнымблокировать эту версию, что выглядит как противодействие свободе слова.А ведь именно за свободуслова и волеизъявления пострадал и поплатился жизнью Микаил Мушфиг. Онписал смелые яркие стихи, в которых партийные бюрократы усматривали намеки всвой адрес, за что его неоднократно травили на писательских пленумах. Основанием для ареста послужил донос, в котором он былназван членом контрреволюционной националистической организации. Будь живсегодня этот великий азербайджанский и советский поэт, при взгляде на нынешнюю нездоровуюситуацию, связанную с его именем, он бы наверняка написал свои жесткиепоэтические строки.Чтоже касается подозрений Гараева в адрес предпринимателя Фархада Ахмедова в погоне за сенсацией, то такие обвинения ивовсе не выдерживают критики. Ахмедов действительно был вдохновителем этойпоисковой экспедиции, точно также, какранее он организовывал поиски останков своего отца и экс-главы Азербайджана Багирова. Однако человекс миллиардным состоянием вряд ли в этихпоисках преследовал цель удивить мир сенсацией. В том положении, которогодостиг Ахмедов, сенсации перестают бытьсамоцелью, зато появляется искренний интерес к восстановлению справедливости,возвращению утерянных святынь иисторических имен.случае же с обнаружением останков, предположительно принадлежащих Мушфигу, речьидет о праве на достойноеперезахоронение великого поэта, творчество которого является достоянием мировойлитературы. А культурное наследие, как известно, не имеет национальностей и границ."Вэтом году отмечается юбилей поэта, и выполнение этих мероприятий уже началось,– заявляет глава Минкульта Абульфас Гараев. Из этих слов следует, что чиновникопасается ломать установленный график, а тем более вносить в него радикальные изменения, связанные ссенсационной находкой поисковиков.такой ситуации у энтузиастов, участвовавших в поисковых работах в Путе, остаетсятолько один путь – широкая апелляция к общественному мнению, обращение в ЮНЕСКОи к другим азербайджанским имеждународным структурам, которые могути должны проявить участие вувековечивании памяти именитого поэта с учетом вновь открывшихся обстоятельствего трагической гибели.