В
поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно-
поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долей
вероятности принадлежат знаменитому поэту
и писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только в
Азербайджане, но и
во всем мире.
В
поселке Пута Гарадагского района Азербайджана при проведении научно-
поисковых работ обнаружены останки, которые с большой долей
вероятности принадлежат знаменитому поэту
и писателю Микаилу Мушфигу. Его высоко почитают не только в
Азербайджане, но и
во всем мире.
В
2008 году по совместной инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и
ЮНЕСКО отмечалось 100-летие поэта. Его
именем названы улицы и станция метро в Баку, в столице Азербайджана установлен
памятник поэту. Мушфиг по праву
считается также и советским поэтом, разделившим трагическую судьбу многих своих
коллег-литераторов: известно, что его смелые стихи с критическим взглядом на
власть серьезно раздражали чиновников тоталитарного режима, что, в конце концов, привело к аресту Микаила по надуманному делу,
неправедному приговору и
расстрелу.
Местонахождение могилы Мушфига оставалось загадкой. По словам
исследователя его творчества азербайджанского ученого Фирудина Гурбансоя,
изначально было известно, что казнь Мушфига произошла в корпусе смерти
Баиловской тюрьмы, при этом ходили слухи о том, что палачи сбросили его тело в Каспийское
море.
Однако
недавно группа исследователей, занимавшаяся по инициативе бизнесмена Фархада
Ахмедова поиском последнего пристанища
его отца, случайно обнаружила массовое захоронение близ поселка Пута. Выяснилось, что в этом
месте погребены останки многочисленных жертв политических репрессий. Среди них удалось определить и останки, которые, судя по многим деталям, с большой долей вероятности могут
принадлежать Микаилу Мушфигу.
"Хотелось
бы верить, что найденные останки принадлежат выдающемуся поэту", – высказался
по поводу находки занимающийся изучением творчества поэта кандидат филологических наук
Фирудин Гурбансой. Ученый считает, что
обнаружение останков поэта в преддверии его юбилея можно считать знамением.
Несколько
лет назад благодаря инициативе предпринимателя Фархада Ахмедова удалось
отыскать и идентифицировать останки расстрелянного в 1956 году первого секретаря ЦК Компартии Азербайджанской ССР,
руководившего республикой два десятилетия, с 1933 по 1953 год, Мирджафара
Багирова. При помощи проведенных в
Лондоне лабораторных исследований, для которых пришлось взять анализ ДНК
сестры Багирова и крови ее
правнучки, ученые полностью подлинность останков этого известного
государственного деятеля. После этого бизнесмен предложил вложить немалые собственные средства в
строительство музея, связанного с историей выдающихся азербайджанских личностей.
Судя
по всему, такая же кропотливая работа
предстоит и для подтверждения подлинности останков азербайджанского поэта
Микаила Мушфига, а также обнаруженных в захоронении в поселке Пута останков
автора гимна Азербайджанской республики Ахмеда Джавада, известного
государственного деятеля Айны Султановой и других жертв репрессий. По словам участника
поискового проекта редактора портала Эйнуллы Фатуллаева, о
сенсационных находках сразу были
проинформированы государственные
органы Азербайджана и общественные организации – Министерство
культуры, Союз писателей, республиканская
Академия наук.
Однако
реакция министра культуры Азербайджана Абульфаса Гараева на итоги деятельности
поисковиков оказалась неожиданно негативной. "Пусть общественность не верит
подобным сенсационным новостям", – чиновник, добавив, что "говорить о
местонахождении могилы Микаила Мушфига можно будет после того, как будет
определено, кому принадлежат останки на кладбище в поселке Пута".
Судя
по тональности этого заявления, глава азербайджанского Минкульта не только не
торопится, но и не слишком заинтересован в скорейшем проведении научно-медицинского исследования обнаруженной
находки. Такая позиция может быть обусловлена ничем иным как бюрократической позицией,
не терпящей незапланированных отклонений от плана мероприятий празднования
110-летней годовщины со дня рождения Микаила Мушфига.
Когда-то
Евгений Евтушенко написал знаменитые строки: "Тираны поэтов не понимают…". Времена поменялись, но иные министры
по-прежнему не понимают ни поэтов, ни чаяний своего народа, который видит в находке поисковиков исторический шанс
установить истину и отдать долг памяти кумиру ушедшего века. За реакцией
министра культуры Гараева отчетливо видится стремление закрыть тему, которая не
вписывается в стандарты ведомственной бюрократии. В связи с этим возникают
вопросы к фигуре самого министра и его послужному списку.
До
недавних пор Абульфас Гараев отвечал в правительстве республики за развитие
туризма, но совершенно в этом не преуспел.
Достаточно сказать, что в Азербайджан сегодня ежегодно приезжает не многим более 100 тысяч иностранных
туристов, в то время как в соседнюю
Грузию – почти миллион. И это в то время, как президент страны Ильхам Алиев
ставит задачу всемерного развития курса на открытость Азербайджана. При этом
про самого министра в республике ходят разговоры о коррупционных схемах при
строительстве горнолыжного курорта, близких родственниках, имеющих подряды от
министерства и принадлежащем семье чиновника доме на юге Франции.
Находка
группы энтузиастов, которые вели работы
без всякой поддержки со стороны азербайджанского Минкульта, как минимум нуждается в особом
внимании со стороны профильного министра. Но вместо этого Гараев взялся
упрекать поисковиков, обвиняя их в
стремлении "пиариться на памяти поэта".
Между
тем, никто из выдвинувших версию принадлежности найденных останков Микаилу Мушфигу
не утверждал это со стопроцентной
уверенностью. Участвовавшие в экспедиции журналисты и ученые лишь основываясь на имеющихся фактах и многих
деталях своей находки заявляют о том,
что останки, скорее всего, могут принадлежать Мушфигу. Однако высокопоставленный
чиновник почему-то считает возможным
блокировать эту версию, что выглядит как противодействие свободе слова.
А ведь именно за свободу
слова и волеизъявления пострадал и поплатился жизнью Микаил Мушфиг. Он
писал смелые яркие стихи, в которых партийные бюрократы усматривали намеки в
свой адрес, за что его неоднократно травили на писательских пленумах. Основанием для ареста послужил донос, в котором он был
назван членом контрреволюционной националистической организации. Будь жив
сегодня этот великий азербайджанский и советский поэт, при взгляде на нынешнюю нездоровую
ситуацию, связанную с его именем, он бы наверняка написал свои жесткие
поэтические строки.
Что
же касается подозрений Гараева в адрес предпринимателя Фархада Ахмедова в погоне за сенсацией, то такие обвинения и
вовсе не выдерживают критики. Ахмедов действительно был вдохновителем этой
поисковой экспедиции, точно также, как
ранее он организовывал поиски останков своего отца и экс-главы Азербайджана Багирова. Однако человек
с миллиардным состоянием вряд ли в этих
поисках преследовал цель удивить мир сенсацией. В том положении, которого
достиг Ахмедов, сенсации перестают быть
самоцелью, зато появляется искренний интерес к восстановлению справедливости,
возвращению утерянных святынь и
исторических имен.
В
случае же с обнаружением останков, предположительно принадлежащих Мушфигу, речь
идет о праве на достойное
перезахоронение великого поэта, творчество которого является достоянием мировой
литературы. А культурное наследие, как известно, не имеет национальностей и границ.
"В
этом году отмечается юбилей поэта, и выполнение этих мероприятий уже началось,
– заявляет глава Минкульта Абульфас Гараев. Из этих слов следует, что чиновник
опасается ломать установленный график, а тем более вносить в него радикальные изменения, связанные с
сенсационной находкой поисковиков.
В
такой ситуации у энтузиастов, участвовавших в поисковых работах в Путе, остается
только один путь – широкая апелляция к общественному мнению, обращение в ЮНЕСКО
и к другим азербайджанским и
международным структурам, которые могут
и должны проявить участие в
увековечивании памяти именитого поэта с учетом вновь открывшихся обстоятельств
его трагической гибели.